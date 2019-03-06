蘋果 5G 手機恐挑爛蘋果 (供應商) 晶片 玻璃供應商有望提供好果子？

《彭博社》週二 (5 日) 最新報告分析，蘋果 2020 年 5G iPhone 手機面臨的晶片供應商棘手的局面；除了晶片供應商外，蘋果玻璃供應商康寧表示正在研發可折疊玻璃，有望提供超越三星與華為的塑膠可折疊螢幕。

該報導指出，蘋果預計將在 2020 年的產品陣容中加入 5G 晶片，由於高通專利戰尚未結束，英特爾 5G 晶片很可能是蘋果的首選，但英特爾晶片可能會出現重大缺點，蘋果選擇其他廠商的 5G 晶片也不甚理想。

分析師 Cowen 一份新報告顯示，蘋果可能在這方面 (5G 晶片供應) 遇到了麻煩，蘋果若選擇劣於高通的英特爾 5G 晶片，5G 手機功能可能大打折扣，因為它不支援毫米波頻段。

Cowen 指出，蘋果的另一個選擇是向三星 (Samsung) 尋求 5G 晶片，但這也可能不會產生蘋果同意的條款。蘋果的第三個選擇是解決與高通 (Qualcomm) 的爭端，但這可能性更小。

最後 Cowen 強調，蘋果可能會收購英特爾晶片業務，提高硬體研發速度，以便在 2020 年前準備就緒，然而，這可能既昂貴又具有挑戰性。值得一提的是，蘋果已著手研發自家晶片，但研判未來幾年內不太可能產出適合消費者使用的產品。

除了《彭博社》報導的晶片供應商分析外，週二 (5 日) 蘋果玻璃供應商康寧釋出消息，該公司正在研發可折疊玻璃。

康寧資深副總裁 John Bayne 表示，該公司已針對折疊螢幕手機正著開發超薄型防護玻璃，目標薄度僅有 0.1mm，彎曲半徑 3~5mm，能夠適用於重複摺疊的彎曲需求。

賓州大學教授 John Mauro 指出，目前的可折疊手機使用塑膠聚合物，因玻璃材質尚未就緒，玻璃則具有更堅固的結構。

目前三星和華為的可折疊螢幕就是採用塑膠材質，但不像玻璃那樣抗刮和耐摔。但專家保守看待康寧的計畫，認為可折疊玻璃在技術面的實現上比塑膠難很多，蘋果恐怕還需要等待一段研發時間。