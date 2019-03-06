重創股價！中國海關扣押特斯拉Model 3

中國財經媒體《財新網》報導，由於標識不當等多項違規，中國海關當局已扣押 1600 輛特斯拉 Model 3、暫停清關程序，並通知該企業禁售已放行的違規車輛。

除了中國海關扣押消息外，特斯拉禍不單行！巴克萊銀行 (Barclays) 週二 (5 日) 盤前下修特斯拉 (TSLA-US) 目標股價，該公司股價聞訊重挫，股價一度觸及每股 270.1 美元的低點，創去年 10 月 23 日以來盤中新低，所幸傳出特斯拉將密切配合海關並有對策因應，跌幅有所收斂。

周二收盤截稿前，特斯拉股價走勢圖。(圖：investing)

該報導指出，中國海關於檢驗時發現，1600 輛特斯拉 Model 3 出現標識不符合等多項違規，包括部分車輛型號與功率標籤與實際不符，煞車油箱僅出現英文警告標誌，未有中文標註等。

中國海關已於 3 月 1 日發出警示通報，通知特斯拉禁售或使用違規車款 Model 3，並加強對特斯拉其他進口車款的檢查。

中國海關公告。(翻攝自：今日頭條)

《路透社》援引消息人士指出，中國海關當局已接受特斯拉因應計劃，以解決清關進口汽車問題，但並未詳述相關細節。

此外，巴克萊分析師 Brian Johnson 週二 (5 日) 盤前宣布下修特斯拉目標股價，從 210 美元下調至 192 美元，並維持「減持」評級。

Brian Johnson 稱特斯拉下調其產品價格並關閉大部分實體零售店後，特斯拉成為「下一個蘋果公司」的機會已漸渺茫，主因是儘管汽車銷量增長、成本降低，也無法彌補特斯拉驟降的銷售利潤。

2019 年特斯拉開局不利，近期多項利空消息襲來，除了特斯拉執行長馬斯克傳出第 1 季無法獲利消息、推特風波，還有無預警降價與多數實體店關門，引發舊車主大表不滿與車市需求放緩疑慮。

如今本寄望今年靠第二大市場中國提振整體車輛銷售，卻驚傳平價車款 Model 3 遭到中國海關扣押不放行，特斯拉後市相當不樂觀。