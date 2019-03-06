美股盤中─震盪整理 投資人持續注意中美貿易談判

美國股市週二中場小幅上揚，於狹幅之內進行整理。投資人持續評估中美貿易協商的發展。

台北時間 00:37

道瓊工業平均指數上漲 20.90 點或 0.08% 至 25840.55。

Nasdaq 指數上漲 7.55 點或 0.10% 至 7585.12。

S&P 500 指數上漲 1.36 點或 0.05% 至 2794.17。

美國國務卿蓬佩奧週一說，他認為中美兩國即將達成貿易協定，可望結束貿易爭議。

蓬佩奧在 Des Moines 參加一項農民會議時，告訴 KCCI 電視台說：「我們要讓協定通過，要公平而且具有相互性，我認為我們即將達成協定。我希望那些關稅都能取消，」

稍早消息人士亦說，中美貿易協商已進入最後階段，本月稍後在 Mar-a-Lago 舉行的高峰會，將能完成協定。

美國投資人密切注意中美貿易協商，並評估對企業獲利的衝擊。

但美國股市週一下跌，投資人擔憂貿易協定在股市已反應完畢。S&P 500 並跌破 2800 點關卡。

分析師說，自 2018 年 12 月 26 日低點以來的漲勢，為自 1987 年以來，最佳的開年漲勢之一。過去二個月的直線漲勢，空頭氣氛降到了 2018 年 1 月以來低點，S&P 500 則測試 2813 點壓力水準。週一股市回檔，顯示可能在該壓力與支撑 (2750 與 2600) 之間進行整理，而後於年底可能測試 3000 點目標。

週二，零售商 Target 公布財報優於預期，其股價上漲約 4%。該公司公布每股獲利 1.53 美元，營收為 229.77 億美元，均高於分析師預期。