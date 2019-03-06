看衰今年上半年交車數 蔚來汽車盤後重挫逾17%

有中國特斯拉之稱的蔚來汽車於美國時間 3 月 5 日盤後公布財報，受到下修下一季汽車出貨量的影響，蔚來汽車股價於盤後一度重挫逾 17%。

圖: yahoo finance

財報重點:

以 non-GAAP 計算，去年第四季淨虧損人民幣 33.613 億元 (4.889 億美元)，季增 41.3%，年增 102.1%。2018 年淨損為人民幣 89.595 億元 (13.031 億美元)，年增 81.7%，不如市場預期。

以 non-GAAP 計算，去年第四季每 ADS 虧損人民幣 3.2 元 (0.47 美元)。2018 年每 ADS 虧損人民幣 26.85 元 (3.90 美元)。

去年第四季營收人民幣 34.36 億元，季增 134%，優於市場預期。2018 年營收達人民幣 49.512 億元，優於市場預期。

去年第四季的毛利率為 0.4%，已由負轉正，第三季毛利率為 - 7.9%。2018 年全年毛利為 - 5.2%。

以 non-GAAP 計算，去年第四季營運虧損人民幣 33.052 億元 (4.807 億美元)，季增 39%，年增 102.4%。2018 年營運虧損人民幣 89.161 億元 (12.968 億美元)。

去年第四季 ES8 產量為 8,069 輛，比第三季 4,206 輛成長 91.8%。2018 年 ES8 總產量為 12,775 輛。

去年第四季 ES8 交車數量為 7,980 輛，比第三季 3,268 輛成長 144.2%。2018 年 ES8 交車總量為 11,348 輛。

今年 1 月與 2 月，蔚來 ES8 的交車數量分別為 1805 輛及 811 輛，不如公司預期。

業績展望:

2019 年第一季，預計 ES8 交車數量將達 3,500～3,800 台，比第四季減少約 56.1%～52.4%。

2019 年第一季，預計總營收為人民幣 13.909 億元 (2.023 億美元)～15.157 億元 (2.205 億美元) 間，季減約 59.5%～55.9%。

蔚來首席財務官謝東螢預估，今年的 Q1 及 Q2 交車數將出現下降，主要因為在今年中國電動汽車補貼減少的預期之下，使得去年年底交車速度大幅成長，加上春節因素導致交車數量出現季節性下滑。同時，因為今年電動汽車補貼政策和總體經濟走勢的不確定性影響，預估 2019 年第二季的交車數量仍會偏低。

此外，受特斯拉上海超級工廠的影響，蔚來在財報中宣布終止上海建廠計畫，公司將繼續走代工路線，並認為江淮的合肥工廠能支援蔚來未來兩三年的市場增長。