綜所稅四大扣除額同步提高 5月報稅家有學前幼兒減稅超有感

去 (2018) 年初修正的「所得稅制優化方案」，拍板調高「標準扣除額」、「薪資所得」、「幼兒學前」與「身心障礙」等四項扣除額，將在今年 5 月報稅適用，南區國稅局表示，四項扣除額中又以幼兒學前扣除額調幅增加 3.8 倍最多，屆時家有學齡前幼兒的納稅義務人，對於減稅政策會特別有感。

南區國稅局表示，為減輕受薪階級、中低收入、身心障礙與民眾育兒負擔，財政部去年修正所得稅制優化方案時，一口氣提高標準扣除額、學前幼兒、薪資所得與身心障礙的扣除額。

四項扣除額中，其中又以學前幼兒的扣除額增幅最高，從原本 25,000 元提高至 12 萬元，增幅達 3.8 倍；標準扣除額部份，單身者扣除額從修法前的 9 萬元提高至 12 萬元，與配偶合併申報也從 18 萬元提高 24 萬元。

另外，薪資所得與身心障礙扣除額也分別從修法前的 12.8 萬元提高為 20 萬元。

另外，此次修法還有其他兩項重點，包括取消綜合所得稅最高級距 45%，將綜所稅最高稅率降至 40%；股利所得課稅方式，因應兩稅合一扣抵制度廢除，民眾可選擇「合併計稅」或「分開計稅」。

南區國稅局官員說，若是選擇合併計稅，也就是將股利所得併入綜合所得課稅，可享 8.5% 抵減稅額，每戶可抵減以 8 萬元為上限；如果選擇分開計稅，也就是股利與盈餘不計入綜所稅，可以單一稅率 28% 分開計稅。