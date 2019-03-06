盤前財經大事搶先讀2019年3月6日

今日操盤前瞻

台灣 2 月外匯存底統計

美國 12 月貿易收支、1 月耐久財訂單

OECD 期中經濟展望報告

法說會：美時、玉山金、宇瞻、台達電、富邦金、是方、矽創

新股掛牌：公勝保經

貿易戰「休兵期」延長 美公告暫緩調升中國商品關稅

根據《彭博社》報導，美國貿易代表署 (USTR) 昨 (5) 日於聯邦公報 (Federal Register) 刊登公告，正式暫緩調升中國輸美商品關稅，「直到進一步通知」。閱讀全文...

台積電改季配息增融券回補次數 證交所：留意回補時間

台積電決議以「季配息」取代「年配息」，開啟上市櫃公司先例，由於季配息將使融券回補次數增加，證交所提醒投資人，每季配息的信用交易股票融券，必須按時回補，才能確保股息派發。閱讀全文...

2 家國銀踩陸企地雷 中信銀曝險最高遭列「警示對象」

金管會昨 (5) 日公布本國銀行截至 1 月底最新逾放情形，其中，台銀上海分行踩到崑山陸企地雷、中信銀對中科建的聯貸案也變逾放，兩家國銀踩雷，使得國銀大陸分行逾放比從去 (2018) 年 12 月底的 0.11%，攀升到 0.19%；其中，中信銀曝險比重最高，已被金管會列為「警示對象」。閱讀全文...

〈央行報告搶先看〉經濟成長動能減弱等 4 個理由 暗示台灣暫無升息壓力

台灣央行總裁楊金龍將於 7 日赴立院財委會進行業務報告，昨 (5) 日最新出爐的書面報告中，楊金龍提到，全球經濟成長動能減弱、通膨趨於溫和、歐洲央行 (ECB) 可能寬鬆貨幣激勵經濟，且全球經濟前景面臨諸多風險；由於市場關注本月底央行理監事會議利率決策，此份報告暗示，短期間央行應暫無明顯升息壓力。閱讀全文...

〈分析〉3 個原因美元繼續強大 川普無法改變趨勢？

美國總統川普上週再次痛批聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)，稱他過於熱愛升息，導致美元走強。川普談話過後，美元真的走貶了，但是時間很短。週一美元指數溫和走升，今年迄今美元指數已經上漲了 0.6%。閱讀全文...



