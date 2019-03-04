〈財政部立院備詢〉投資台農發虧損被盯上 兆豐銀：估第8年可獲利

公股行庫轉投資績效欠佳遭立委盯上，國民黨立委今 (4) 日在財委會質詢時指出，兆豐銀行投資的台農發資本額 2.4 億元，但 2 年多來虧損多達 7000 萬元，主張公股資金應退出台農發以求止血。

兆豐金控暨銀行董事長張兆順答詢時說，台農發屬創導性投資，非財務性投資，通常前幾年都會虧錢，根據兆豐銀評估，台農發前 3 年會虧損，因此前兩年虧損在預期中，但內部評估，公司第 8 年起可開始獲利。

由農委會主導的台灣國際農業開發股份有限公司，2016 年在台肥、兆豐銀等公股資金挹注下營運上路，實收資本額 2.4 億元，但截至去 (2018) 年 10 月，台農發虧損高達 7 千萬，2 年多來虧損近 1/3 的資本額，讓公股資金轉投資績效被放大檢視。

立委林德福、賴士葆質詢時指出，台農發成立才 2 年多就大虧 7,000 萬，要求身為公股管理機構的財政部應對轄下公股機構轉投資，落實監督責任，留意投資績效，當投資虧損時也要適時止血。

財政部長蘇建榮則說，財政部對於公股行庫轉投資，原則上予以尊重。他同時指出，台農發屬於創導性投資，成立目的是為了開拓國際市場，不可能在短期內達成損益兩平並且獲利，但強調財政部會督促公股行庫留意投資績效。