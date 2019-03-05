【華冠投顧】調節持股: 3504揚明光 口袋滿滿

短線進入無量整理 未來操作難度加高

準備切入 真正的台灣之光

1. 美中貿易戰有解 全球股市防利多出盡。

2. 美國宣布擬將印度與土耳其自 GSP(特惠稅) 受益名單剔除。

3. 中共李克強提今年十大任務 續執行新能源車購置優惠，對公共事業與製造 業小幅降稅，工商用電費也要降價，電信費也要降價。

4. 美國去年 12 月營建支出遜預期、年增率創 2011 年新低。2019 年 1 月美國營建業新增就業人數報 5.2 萬。

國際股市觀察:

亞洲股市漲勢受美股影響，呈現漲跌互見。台股持續連兩日回檔，國際消息面仍然以美國經濟數據發報為主。美中貿易和解的題材熱度漸弱，對於股市的刺激也趨緩。

今日台股加權指數開平走低都在平盤下震盪，終場收在 10305.26 點，收盤下跌 44.62 點，成交值則縮為 1041.7 億元，K 線為帶小上下影線回測 10 日均線的小黑 K 棒，目前盤面權值王台積電表現不理想，收盤價跌破年線支撐區。股王大立光外資調高目標價要 5000 元，結果虎頭蛇尾，人氣股族群被動元件反彈結束，開盤就開低走低；品牌股 2357 華碩多頭也無力表態。

上櫃指數收在 137.79 點，下跌 0.23 點，漲幅 0.17%，成交量為 291.09 億，K 線收一根量縮的小十字黑 K 線，呈現高檔無量盤整；現在遇年線壓力 138.85，近日之內多頭必須表態攻堅，否則將出現大幅修正。

台股指標重心：今天股王大立光 (3008) 開盤衝高後走低，上漲 5 元收在 4370 元。台積電 (2330) 開平一路走低，跌 2.5 元，收 233 元，股價量縮回測年線與半年線支撐。強勢的權值股只剩下台灣高鐵與工業電腦的研華，鴻海集團雙雄 - 鴻海 (2317) 與鴻準 (2354) 多方仍然無法表態，電子業下游成長性實在讓市場質疑。台股資金行情能再跑多遠? 題材與願景將放在選股第一位。

以技術面角度分析上市大盤指數，多方站穩 10400 點就沒有氣勢攻堅，出現兩天收震盪十字線後連續收黑 K 線。空方要修正多久多深是一個問題，短線支撐就是 10200 點。投資人當下的策略就是選擇有題材個股作短線，等待大盤修正足夠後再投入新標的。

第一檔持股追蹤: 創意 (3443) 收盤跌破 10 日均線支撐小跌 3.5 元，成交量縮到 2028 張，上下振幅 6.5 元。當沖客無法擾亂籌碼，大戶平均持有成本 210 元。預估未來盤整期將加長，待脫離 220 元的盤整區後才有明顯多頭走勢，停損點設在 200 元關卡。

第二檔持股追蹤: 揚明光 (3504)，股價早盤就出現暴衝。預期是消息面的題材，讓主力琛是想做解套。80 元基本單掛 88 元先出，剩下加碼單觀望，主因本益比過高的問題會讓 90 元整數關卡成壓力。以務實角度來操作，盤中有衝高就是獲利入袋好時機。技術面的壓力是年均線，支撐卻是季均線；所以沒脫離盤整格局。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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