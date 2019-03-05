【華冠投顧】回測月線，成長股慢慢起漲

華冠投顧 江志明分析師

今日重點股票

重點股票：4536 拓凱 3454 晶睿 5234 達興材料 3596 智易

推薦個股：3541 西柏

盤勢分析

大盤今天開低走低下跌 44 點，這對大盤跟個股都是好事，若沒有重大的國際事件發生，預計持續盤整下修至月線。

本週將進行二月營收公佈，密切注意前二個月合併營收的成長股，

業績成長股同時多頭排列的股票，整理型態還是不錯，如 4536 拓凱 (圖 1)、5234 達興材料、 3454 晶睿等。

如果合併營收衰退的股票，營收成長幅度如果不夠大，股價跌破季線或則該勇於停損。

如 3596 智易今日跌破月線，季線是最後的防守位置，跌破建議停損；同時應盡量避免年線向下的股票

類股表現

個股表現差異很大，仍以低基期的、低股價的股票為主；弱勢股多以高價股及漲多個股為主；但若業績成長大的股票，反而是另一個進場買點。

之前的概念股開始修正，若業績無法跟上，則應小心應對，畢竟業績才是股價支撐的保證。

在此操作難度變高，嚴控資金比例及執行停損。

另外之前推薦的個股 3541 西柏 (圖 2)，盤整二個月後終於開始展開行情！

華冠投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 0009 號

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