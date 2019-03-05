【華冠投顧】近日鎖定，3346麗清。

華冠投顧 葉良超分析師

上週六，川普在保守黨政治行動會議（CPAC）上，對於強勢美元再度的抨擊，他說，我要的是對我們國家有好處的美元，而目前美元它強勢到讓我們難以和他國做生意。但雖如此，近日美元卻是更加強勁的走升，6 月美元指數已彈升至 96.64 上下，從 02/28 的 96.12 至目前，升幅已達 0.55%。

而在本月 03/21，FOMC 利率決議的最終結果，是否將被川普此番言論所左右？靜觀後續發展。

但即使美國貨幣政策續偏鴿派，但由近期所呈現之經濟數據參差不齊來看，對於股市後續的影響仍是偏負面的。如上週五 03/01 公佈之美國 2 月 ISM 製造業 PMI，即由前值 56.6 降至 54.2。

接著本週五 03/08 重頭戲，美國 2 月季調後非農就業人口變動，即將登場，前值 30.4 萬人，本次預期值僅 18.5 萬，續關注。

大盤今日仍處於回檔架構當中，03 加權，可注意上方反壓區 10311-10360 之力道如何？此區之力道若再次發揮效用，則未來一週仍有再次走空之機。在選股上，可藉著壓低之機，擇優佈局；如 2317 鴻海、4414 如興等等。依據技術面來看，押寶此類標的，相對風險低，贏率高。

而已經連續上揚足足二個月時間的道瓊指數，昨日如預期的出現回挫。昨日之述『03 道瓊，觀測下方初步支撐關卡 25860-25811 之區間，此關若遭摜破，則下行力道將展現。』結果，最低壓到 25605，已摜破該區間。因此，美股未來一週，預期下方仍具空間

近期熱門標的股評析、推演：

3346 麗清：

2327 國巨：

下方支撐區已進入，短線具上攻之機。今日，依然在低位區徘徊，仍依據 03/02 之推演圖為之。



作者：華冠投顧 葉良超 分析師