完整獎號一次看！11、12月統一發票開獎 千萬特別獎「13965913」

113 年 11、12 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼開出為「13965913」，八位數號碼全部相同者可獲得 1000 萬元獎金；200 萬元特獎號碼為「29892710」 。本期中獎發票自 2025 年 2 月 6 日開始兌領，期限至 5 月 5 日止。

去年 11、12 月期統一發票中獎號碼，於今天下午在三立 iNEWS 頻道直播開獎。特別獎 (1000 萬元)「13965913」；特獎 (200 萬元)「29892710」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「26649927」、「59565539」、「11460822」。

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若您的發票號碼與頭獎末 7 碼相同，將可獲二獎 4 萬元，三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。