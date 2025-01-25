〈貴金屬盤後〉川普言論致美元下跌 金價逼近歷史高點

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-01-25 05:21

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黃金價格周五 (24 日) 上漲逾 1%，因美國總統川普 (Donald Trump) 推動降息及關稅不確定性導致美元走弱，推升金價連續第四周上漲，並接近去年 10 月創下的歷史高點。

現貨黃金價格現貨黃金上漲 0.48%，報每盎司 2,778.5 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.5%，報每盎司 2,778.90 美元。

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金價本周已累計上漲 2.7%，距離去年 10 月 31 日創下的歷史高點 2,790.15 美元僅差 17.3 美元。

TD Securities 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，「一項主要因素顯然是美元走弱…… 川普總統與關稅相關的言論是推動金價上漲的主因之一。」

Melek 繼續談到，「川普有可能推高物價，我認為黃金市場可能預期更高的通膨，以及更寬鬆的央行政策。」

在周四的世界經濟論壇 (WEF) 上，川普呼籲立即降息。美元應聲跌至逾一個月低點，使黃金對外國買家而言更加便宜。

渣打銀行 (Standard Chartered) 在一份報告中指出，「市場焦點現在已轉向 2 月 1 日，期待屆時有關關稅或貿易政策的宣布，而 1 月 29 日的聯準會 (Fed) 會議則受到相對較少關注。」

川普表示，可能在 2 月 1 日宣布針對墨西哥、加拿大、中國和歐盟的關稅。

渣打銀行指出，空頭回補行情提振了現貨價格，但 ETF 資金流向在 Fed 會議前仍波動不定。

交易員預期 Fed 在下周會議上將維持利率不變。

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