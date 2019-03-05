三陽工業旗下南陽實業今年汽車總銷售將成長15% 挑戰國產品牌第五

三陽工業 (2206) 旗下南陽實業今天舉行新春記者會，董事長吳清源率領新團隊展現汽車事業經營企圖心宣布，2019 年預計上市超過 10 款新車，為代理經銷 Hyundai 品牌以來最大產品上市動作，預估全年汽車總銷售將成長 15%，達到 1 萬 3800 台，創近 5 年新高，並挑戰國產品牌第五。吳清源指出，南陽實業將朝三方面發展，包括前瞻性、接地氣及落實執行。南陽實業 2018 年做很多體驗及行銷與消費者溝通，看好 SUV 車銷售持續攀升，從 2013 年的 6.6 萬台攀升至 2018 年的 12 萬餘台，因此，去年陸續推出 4 款新車，包括 3 月自排 Porter 年改款讓銷售 900 提升至 2700 台，10 月推 Elantra Sport 國產化，達到月銷 400 台，年底還推全新改款 KONA 的 8 人座小型跨界休旅車，使得 2018 年車主滿意度調查好感度明顯提升。



2019 年分產品、通路、服務面強化 Hyundai 在台灣經營，產品上會推出兩輪傳動、豪華七人休旅車，也會推跑車、能源車、電動車以補強現有產品線，讓市場更具競爭力。預計 5 月份就會先推出性能個性鋼砲 All New Veloster，並於下半年引進 N Performance 性能車系、EV 電動車及全新大七人座豪華休旅車，加大衝刺乘用車銷售力道。



商用車方面，市場熱銷的柴油小霸王 Porter 7 月將新增雙廂車型，商旅 Grand Starex 也開發露營車、福祉車等衍生商品，盼整體銷售將可進一步成長，使得國產品牌可以由目前第六名攀升至第五，總銷售量也由 2018 年 1 萬 1796 台增加至 1 萬 3800 台。



南陽實業總經理徐伯達指出，2019 年是南陽實業「質變年」，主要來自多款新車到位，新世代無論設計、性能駕馭、科技實力都更耀眼，同時補強不同級距車款，Hyundai 將會以全新風貌與國內消費者見面。



通路方面，邁入第三年的全球標準 GDSI 展間改裝已完成大都會共 20 據點新開幕，並全面優化銷售體系與專業服務品質，計畫完成全國 50 間據點升級，總投資金額為 15 億元，其中去年已完成 20 間，2019 年將投資 10 億元完成 30 間，以接軌新產品導入量能。

