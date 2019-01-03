三陽旗下南陽代理HYUNDAI新車三連發 上季銷售創過去八季來新高

三陽 (2206) 旗下南陽實業 2018 年第四季代理 HYUNDAI 現代汽車除將運動形象濃厚的 ELANTRA Sport 改以國產化、並祭出「不到 80 萬元擁有 204ps 最大馬力」成功掀起國產房車性能話題，同時導入商務大空間新改款 GRAND STAREX 及全球熱銷跨界休旅 KONA，在新車不斷推出挹注下，2018 年第四季以 3147 台掛牌數突破前三季銷售新高，也超越 2017 年以來單季銷售成績，累計 2018 年總銷售為 1 萬 1796 台，年減 2.1%，市佔率 2.7%。三陽指出，上市前已深受專業汽車媒體與各界矚目的 HYUNDAI 首款跨界休旅 KONA，自 11 月底在台發表後，首批 150 台更在不到一個月的時間內全數預訂一空，KONA 不僅深受專業車評一致讚賞，更是同級中最佳首選跨界休旅車款。南陽實業在向原廠爭取下，全新 KONA 將在 1 月到港，讓買家能在農曆年前將新車開回家。



展望 2019 年，三陽指出，儘管市場仍充滿不確定因素，但對於南陽實業的銷售目標很有信心，預估銷售會比去年好。



南陽實業在長期布局下，今年不管是進口車、國產車的導入腳步都將會加快。另外，為要讓消費者有不同的購車感謝，2020 年全國 56 個展示中心會全部更換完成全球標準化展示中心，去年底估計完成 6 間。