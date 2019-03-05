〈勞動基金績效〉勞動基金1月績效亮眼 收益1141億元史上新高

1 月全球資本市場上揚，勞動基金投資績效也跟著沾光受惠，勞動基金運用局今 (5) 日公布勞動基金投資績效，1 月評價收益數達到 1,141 億元，創基金單月收益歷史新高，整體基金規模突破 4 兆元，目前已達 4.43 兆元。

根據勞金局公布資料，1 月單月獲利 1,141 億元，收益率 2.95%，在各項基金收益部份，其中勞退新制基金 3.05%、舊制勞退基金 3.29%、勞保基金 2.86%、就業保險基金 0.22%、職災保護專款 0.08%、積欠工資墊償基金為負 0.14%。

以基金規模來看，截至 1 月底止，整體勞動基金規模為 4.43 兆元，其中新制勞退基金規模為 2.2 兆元，舊制勞退基金規模為 9,273 億元，勞保基金規模為 7,076 億元，就保基金規模為 1,260 億元，職災保護專款規模為 109 億元，積欠工資墊償基金規模為 130 億元。

勞金局表示，今年以來因美中貿易協商朝正面發展、美國聯準會 FED 升息步調趨緩、加上歐日央行利率政策亦持平，緩解資金緊縮疑慮；此外，美股企業財報表現優於預期，帶動全球股債連袂走揚，包括 MSCI 全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，1 月份表現分別為 7.90%、7.29%、8.39%、2.11% 及 1.52%。

展望後市，勞金局表示，國際主要經濟預測機構普遍認為，今年經濟成長可能趨緩，但預期各國可能祭出寬鬆貨幣政策因應，挹注經濟動能維持成長，如果美中貿易談判朝正面發展，可望降低對全球貿易衝擊，有利資本市場發展。