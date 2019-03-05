

◆盤勢分析

1. 受到美中即將達成貿易協議的消息激勵，週一美股開盤走高，但投資者等待更多貿易細節與獲利了結賣壓湧現，收盤漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.79 至 0.01％，美股四大指數短期高檔整理。特斯拉宣布將於月中推出平價電動休旅車「Model Y」，由於投資者擔心 Model Y 需求強勁，恐蠶食平價 Model 3 需求，特斯拉週一股價收跌 3.22%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 10 日線至月線，壓力為年線附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值位處超買區，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 10 日線附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值位處超買區，短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、半導體、PCB、工業 4.0、遊戲等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10 日線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、IC 設計、內需、生技、越概、自行車等。

5. 全球半導體龍頭英特爾宣布，旗下高速傳輸介面 Thunderbolt 將相容下一代 USB 4 傳輸標準，傳輸速度會比現在的 USB 3.2 倍增，其他晶片製造商能生產與 Thunderbolt 技術相容的晶片，且無需支付權利金。英特爾無條件在高速傳輸介面大一統，市場預期將刺激相關商機大開，並快速拉升滲透率，台灣 5269 祥碩、3533 嘉澤、3450 聯鈞等概念股將受惠。

6. 輝達（Nvidia）新一代低階顯示卡 GTX 1660Ti 正式開賣，由於低階顯卡的數量，較之前中階顯卡 RTX 2060 的鋪貨數量更大，可望推升 2377 微星、2376 技嘉與 2425 承啟等業者本季出貨量季增 5% 至 10%。

7. 外資券商指出，自去年第二季開始放緩的大型企業雲端支出，將在今年上半年見到反轉跡象、步出谷底，考量產業基本面出現拐點，且負面消息已反映在供應鏈股價身上，調升信驊（5274）、譜瑞 - KY（4966）投資評等。

