【華冠投顧】盤中解析：持續修正

劉彥良 分析師

受到昨晚美股拉回影響，台股今天向下測試十日線支撐，雖然下跌家數突破 800 家，但預估量僅千億出頭，顯示今天的修正還是高檔調節賣壓而非主力大舉出貨。

上週已分析過內資在偷跑，連假過後要小心外資跟進動作，果然昨天外資就出現較大的調整動作，期貨淨多單大減 8381 口、現貨轉賣超 5 億元。或許表面上現貨賣超金額不高，但是外資昨日買超前三名全都是連結中國的 ETF，也就是說外資實質賣超台股的金額絕對不止如此而已。

今天逆勢抗跌的族群為光學、航太，但大多數還是單兵作戰。昨強今弱的個股不少，包括欣興 (3037)、台表科(6278)、康舒(6282) 和亞獅康 - KY(6497)等等，而且目前漲停板的普遍還是低價股，也就是說盤面投機氣氛較高的情況還是沒有改變。

未來大盤要重新攻擊年線，靠的一定是中高價股的表態，沒有主力大戶加持，指數就算不跌也頂多是盤整而已，維持下檔強支撐在月線和頸線 10148 點的看法不變。

選股方面，還是強調財報和籌碼的配合，近幾日分享的晟德 (4123) 和寶一 (8222) 今天都改寫波段新高，此外安集 (6477) 也蓄勢創高。此外投資朋友還可以留意剛轉強越過頸線的宣德(5457)，該公司去年營收年增 7 成、今年元月營收年增 6 成。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。