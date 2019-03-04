【華冠投顧】幸運星-陸股持續往上跳！！台股心兒卻開始繃繃下跳……？？……倒數計時中

林幸蓉 分析師

焦點個股：2439 美律、3037 欣興、6278 台表科、3706 神達、5876 上海商銀

幸運星上週已在 LINE 粉絲群及《股市幸運星》節目中告訴大家…… 大盤漲多「近 1100 點」，準備震盪！！請綁好安全帶…… 勿追高…… 今日大盤果然開高五分鐘內暴出 143 億的成交量…… 早盤真的是追追追！！尾盤又開始槌槌槌！！大盤在 1/4 見低點 9319 點，老師開始送大家《閃亮亮裸鑽》飆股與《恭喜發大財》飆股…… 至上週 10416 點，已上漲近 1100 點……！！大家還沒清楚看到嗎？？漲多就是最大的利空…… 這盤真的需要洗刷刷洗澎澎……！！洗得越兇，才能漲得越猛！！我們將會越來越興奮了……

今日權值股帶頭轉弱，如 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、3406 玉晶光、5876 上海商銀…… 跌幅加大…… 尾盤由上週跌較深被動元件族群拉尾盤，以及 PCB 族群 3037 欣興、2316 楠梓電，其他 3083 網龍、3004 豐達科、2439 美律、6278 台表科、6282 康舒、3706 神達、5388 中磊、4123 晟德等強勢股 Hold 盤。收盤大盤下跌 39 點，黑 K 帶下影線，量能放大為 1,373 億。

OTC 早盤再創高，接著買盤追價意願不足…… 矽晶圓族群賣壓湧現，如 6182 合晶、5483 中美晶、6488 環球晶……，中小型股輪動速度依然偏快較無延續性，如 3049 和鑫、1795 美時、3147 大綜、3579 尚志等今天也賣壓湧現…… 收盤漲 0.45% 帶上影線小紅 K，成交量 347 億……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。