AT&T新併購的CNN新聞資產 「數位」為重點

隨著美國網路電信巨頭 AT&T (T-US) 在新收購的華納媒體中進行洗牌，著名新聞媒體品牌 CNN 將進行另一種改造。外媒報導，負責華納媒體的 AT&T 執行長 John Stankey 正在計劃改造這間有線新聞的數位運營，並將在產品開發和數據分析方面進行更多投資。

AT&T 股價趨勢圖

AT&T 近日通過了 800 億美元收購華納媒體的最後法律關卡，而 Stankey 的重組也逼退了 HBO 電視台執行長 Richard Plepler 及 CNN、TNT、TBS、和卡通頻道母公司總監 David Levy。CNN 全球頻道總裁 Jeff Zucker 將維持該品牌至 2020 年的營運權。

據了解，CNN 面臨著相當大的競爭，其觀眾在 2016 年美國總統選舉期間與其他媒體一起成長，但與競爭對手福斯新聞 Fox 和 MSNBC 相比，其地位在往後的黃金時段開始下滑。CNN 在黃金時段收視率排名第三，僅次於常年排名第一的福斯新聞，以及第二名的 MSNBC。CNN 同時也面臨著左派及右派的謾駡，因報導川普而被左派批評，而對總統的批評也遭遇了右派的指責。

根據尼爾森數據顯示，在最近一個季度 CNN 只有超過一百萬平均人次的電視收視率，但這並不是 Stankey 的首要任務。他在最近的一次會議上告訴美國有線電視新聞網的工作人員，提到他有興趣的投資項目是 CNN 的數位部門產品，包括其應用程式，並希望根據用戶的興趣展現新聞，如臉書 (FB-US) 和谷歌那樣 (GOOGL-US)。

消息指出，Stankey 也將給 AT&T 的廣告分析部門 Xandr 一個更大的工作範圍，目標是讓 CNN 成為一個數位出入端，而不是簡單地在黃金時段電視新聞節目中提供廣告。CNN 也聘請了一位新的技術長 Robyn Peterson，他在內容推薦引擎方面有著豐富的經驗。

CNN 近年來遇到了許多挫折。該公司去年關閉了一款花了 2500 萬美元購買的視頻共享應用 Beme，也減少了對 CNN MoneyStream，為用戶提供新商業故事的投資。同時，也延遲了針對特定主題 (如 CNN Business 和 CNN Politics) 的高級訂閱計劃。

CNN 的 2018 年獲利達到了 12 億美元，是迄今為止最賺錢的一年。