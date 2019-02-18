「新聞教父」鄭貞銘逝世周年  百年追夢為青年點燈

有台灣「新聞教父」之稱的鄭貞銘教授，2/19 日逝世屆滿一周年，文化大學新聞系所校友會及新聞系，訂於當天下午 2 時在台北市長官邸藝文沙龍（台北市徐州路 46 號），聯合舉行「鄭貞銘老師逝世周年追思暨新書發表會」，出版遺著《百年追夢》一套二冊，傳述華岡新聞教育近六十年的親愛一家精神。

文化新聞系所校友會理事長、慈濟傳播基金會永續發展委員會主委、華岡第七屆校友湯健明說：「鄭老師是位熱愛教育的恩師，從課程安排至課後的關懷，對學生的照顧無時無刻，付出許多心力。」

湯健明回憶大四時，與同班同學劉振山、劉安立等人組建 C.T.C. 俱樂部（Coffee Talk Club），固定和許多老師同學歡聚，當時鄭老師常常關心指導和參與；畢業後，湯健明獲留校擔任助教，並在鄭老師的鼓勵下，先考進文化中美所攻讀碩士，再獲美國密蘇里新聞學院交換學生獎學金，前往美國深造。

學成返國進入中國電視公司，先後擔任過記者、組長、經理、副總經理、並派往美國擔任美國國際視聽公司總經理，回國後 應 證嚴上人邀請接任慈濟大愛電視台總監，同時也回母系講授電視新聞採訪等相關課程，「我就是終身受惠鄭老師的學生代表之一」。他指出，鄭老師晚年奔走推廣兩岸「大師講座」，推廣全人終身教育，被譽為「新聞教父」絕對是實至名歸。

前北美華文作協總會長、文化新聞系第八屆校友趙俊邁，身兼「百年系列」叢書編輯委員，他以「前無古人，後無來者」，讚頌鄭貞銘老師對華岡新聞系的貢獻。

趙俊邁表示，「經師易求，人師難得」，鄭老師一生宣揚和闡述新聞教育，更著重全人教育。「鄭老師既是經師，也為人師，除了精神引導之外，更走入學生的生活、生命。」本次銘軒工作室出版遺著《百年追夢》，在傳記中，剖析鄭貞銘立志為青年點燈、為兩岸搭橋的心路；《自選集 ‧ 人生情緣》一書，吐露他惜福惜緣，感恩報恩的終生實踐，確實是一套值得世人永傳的經典。#

鄭貞銘生平

鄭貞銘，1936 年生於福建省林森縣（今改稱閩侯縣），畢業於國立政治大學新聞系所。民國 52 年文大新聞系創立，他受謝然之主任邀請擔任系執行秘書，年僅 27 歲，33 歲時接任文大新聞系第二任系主任，歷任文大社會科學院院長，兼任香港珠海學院新聞暨傳播研究所長等職。

1980 年，鄭貞銘參與創立中華民國大眾傳播教育協會，出任秘書長兼副理事長。1982 年創立台灣傳播發展協會，曾任媒體記者、組長、副主任、副社長兼總編輯、常駐監察人暨董事長等職，新聞理論及實務俱優。獲新聞教育特殊貢獻獎、新聞教育終身成就獎、五四文藝散文獎、兩岸交流特殊貢獻獎等殊榮。

鄭貞銘著作等身，新聞專論包括：《新聞採訪的理論與實際》、《大眾傳播學理》、《美國大眾傳播》、《新聞採訪與編輯》等，散文抒情則有《熱情老師 天才學生》、《愛是緣續的憑據》、《無愛不成師》、《橋》，以及《百年報人》、《百年大師》、《百年風雲》等百年系列套書。獲頒中國文藝獎章散文創作獎，及中國文化大學榮譽文學博士。

作為台灣新聞教育的代表人物，鄭貞銘一生持志奉獻，除了在事業上的成就，更重要的是累積達半世紀的師生情，成就一段不朽的佳話。

