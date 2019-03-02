川普出招！要求中國「立即」取消對美農產品所有關稅

美國總統川普 (Donald Trump) 於美東時間週五 (1 日) 推文表示，他已要求中國「立即」取消對美國農產品徵收的所有關稅 (亦包括美國牛、豬等產品的關稅)。

美國總統川普 (Donald Trump) 週五推文表示，他已要求中國「立即」取消對美國農產品徵收的所有關稅，亦包括美國牛豬等產品的關稅。

川普於推特上解釋，他向中國提出取消此關稅的要求，正是基於美中貿易協商進展很好的事實。作為交換條件，川普沒有在 3 月 1 日對中國進口商品提高關稅率至 25%。

川普推文表示，已要求中國「立即」取消對美國農產品徵收的所有關稅。(圖：AFP)

24 日川普宣布將延長關稅休兵期限，推遲原訂 3 月初對價值 2000 億美元商品加徵關稅的期限，但他並未宣布提高關稅的新期限。

川普提到，若美中協商持續獲得進展，他將會和中國大陸國家主席習近平在佛州海湖莊園 (Mar-a-Lago) 會面，舉辦簽約峰會。

美國財政部長姆努欽 (Steven Mnuchin) 近期稱，兩國正在製作一份長達 150 頁的文件，該文件將變成非常詳細的美中協議。

川普的首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 在週四 (28 日) 接受媒體專訪時表示：「美中談判進展非常好。我們必須聽取中方的意見。當然，我們必須聽取習近平主席的意見。我認為我們正在尋求一項非凡的歷史性協議。」

美國貿易團隊正馬不停蹄地準備川習簽約峰會，美國正考慮最早在 3 月中旬舉行這場峰會。