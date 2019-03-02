〈鉅亨看世界〉5G革命仍充滿障礙

在今年 WMC (世界行動通訊大會) 上，5G 無處不在，有 5G 汽車、5G 手機和 5G 消防無人機，甚至還有 5G 魚類養殖系統，但在 5G 充分進入人們生活之前，還有許多障礙需要清除。

全球最大的電信設備製造商華為，在 5G 競爭中處於領先群，但他們現在正陷入與美國政府的鬥爭中，前景變得不明。而整個行動通訊業產，正努力向消費者解釋 5G 的優勢，並弄清楚這項技術背後的經濟因素。

目前最顯而易見的說辭，強調 5G 可以比 4G 快 100 倍，並且讓大量設備同時連接網路—KPMG 全球媒體與電信主管 Alex Holt 表示，這個統計數據的確誘人，但它沒有解釋，為何人們要為此支付大筆的費用。

三星資訊長 Terry Halvorsen 表示，產業還需要更好地向潛在用戶解釋 5G 的好處，以及了解如何釋放 5G 的價值。

高昂的建置支出

建設 5G 網路是一項巨大的投資，貿易機構 GSMA 估計，歐洲 5G 的推出將耗資 5000 億歐元 (5680 億美元)。相較之下，據 PwC 最近的研究，只有 3 分之 1 的美國消費者願意為 5G 支付任何費用，這代表著 5G 要商業化，仍存在著障礙。

預期早早見到 5G 的效果，可能會感到失望。雖然 5G 可以實現近於即使連線，消除數據接收的滯後時間，但電訊諮詢公司 Accenture 主管 Yannick Sadowy 表示，現在還是發展的早期階段，即時連線恐怕要到 2023-2025 年才有望成為現實。

不過早期可兼容 5G 的智慧手機不但在今年下半年時，還難以廣泛使用，而首批產品的價格也會很高。

小米也發布 5G 手機 (圖: AFP)

行業機構 GSMA 預測，到 2025 年，4G 仍將佔全球移動用戶的 45%，而 5G 僅占 15%。

IHS Markit 分析師 Stephane Teral 表示，為了達到 5G 的效果，首先需要一個部署成本高、投資回報率不確定的網路環境，最終造成失望的風險依然存在。

企業界有望先感受優點

企業界可能會比一般消費者，更早認識到 5G 的優點，因為高速及處理大量資訊，有助於提升公司的效率。

Holt 認為，製造業是一個可以從 5G 立即獲益的領域。企業可以在工廠安裝 5G 傳感器，以便實時檢測故障發生，這樣可以防止浪費額外的資源，生產有缺陷的產品。

瑞典電信設備製造商愛立信 (Ericsson) 新業務負責人 ÅsaTamsons 表示，許多人仍認為 5G 只是「再加 1 個 G」，但事實並非如此。她說：「它將與之前的行業革命中的電力，矽和蒸汽產生同樣的影響。」

華為議題成為變數

在 5G 的發展上，華為是許多國家立 5G 網路的重要組成，但由於美國政府聲稱華為設備帶來了安全威脅，讓這家公司已有生存危機出現。

華為強烈否認這一說法，並正在努力說服世界使用其 5G 技術，而不是屈服於華盛頓的壓力。

華為仍與美國政府對抗中 (圖: AFP)

歐洲是一個主要的戰場，英國、德國和其他市場的監管機構，正在決定是否遵循華盛頓的說法，禁止將華為設備用於其未來的 5G 網路。

巴塞隆納的 MWC 上，一些主要高層主管認為，直接禁令將成本高昂，並拖慢 5G 開發的速度。

VOD 執行長 Nick Read 警告，禁令將具有破壞性，換掉主要的供貨設備，會讓 5G 發展延遲大約 2 年。華為則是一再澄清，華為「沒有也絕不會」在其產品中植入後門，美國人的說法缺少證據。

業內人士指出，如果人們想發展智慧城市，那麼未來的 5G 發展必不可少。

美國聯邦通信委員會成員 Brendan Carr 強調，我們目前的 4G 網路，不能支持那麼密集的設備，隨著越來越多的人上網，連要支撐現有設備可能都成問題。