美股盤後 — 科技股引領美股齊揚 標普站上2800點

週五 (1 日) 美中貿易協議前景樂觀和良性美國通膨提振市場情緒，標準普爾 500 指數自去 (2018) 年 11 月以來，首次收於 2800 點以上。

週五 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 110.32 點，或 0.43%，收 26026.32 點。

標普 500 指數上漲 19.20 點，或 0.69%，收 2803.69 點。

那斯達克指數上漲 62.82 點，或 0.83%，收 7595.35 點。

費城半導體指數上漲 12.93 點，或 0.96%，收 1363.13 點。

準普爾 500 指數走勢圖。(圖：investing)

除 Netflix (NFLX-US) 下跌 0.22%，尖牙股 (FAANG) 集體收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.05%；臉書 (FB-US) 上漲 0.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.95%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.89%。

外媒傳出，亞馬遜計劃開設與其高奢 Whole Foods 連鎖店不同的新連鎖超市，最早於年底洛杉磯開設第一家新超市，此消息拖累沃爾瑪、Kroger、Target 與好市多等競爭對手股價應聲大跌。

半導體類股歡騰。Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.42%；美光 (MU-US) 上漲 1.68%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 0.93%；Intel (INTC-US) 與 AMD (AMD-US) 走高 0.64%。

金融股方面，摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.07%；高盛 (GS-US) 上漲 0.74%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.79%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.87%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.46%；友達 ADR (AUO-US) 持平。

企業消息方面，特斯拉執行長馬斯克稱第一季不會盈利後，特斯拉 (TSLA-US) 週五股價跌逾 7%。

週五特斯拉以現金支付 9.2 億美元的可轉換債券。(圖：AFP)

特斯拉近日多空消息不斷，除了傳出該公司已向中國多家銀行融資 20 億美元，以打造特斯拉上海的超級工廠，週四亦宣布推出 2016 年承諾已久的更便宜 Model 3 車型，售價 35000 美元，週五特斯拉以現金支付 9.2 億美元的可轉換債券。

華爾街分析

週五 (1 日) 密西根大學公布 2 月消費者信心指數低於預期；美國供應管理協會 (ISM) 週五 (2 日) 公布美國 2 月製造業採購經理人 (PMI) 指數自上月下滑至 54.2，亦低於預期，顯示美國景氣下行風險普遍存在。

Marketwatch 分析師 Jeffry Bartash 稱，美國經濟於 2018 年底放緩，在新的一年初可能進一步放緩，但美國仍穩步增長，2019 年迎來經濟衰退的可能性很小。

中美之間的貿易緊張局勢趨緩，以及聯準會近期鴿派言論，促使美股邁向近三十年來最強勁的一年開局。外媒傳出，美中貿易代表團隊正準備最終的貿易協議，以便川習在 3 月中旬左右簽署。

Washington Crossing Advisors 高級投資組合經理 Chad Morganlander 表示：「他們可能正朝著貿易協議的方向發展，市場期待著並超前，但這並不意味著結果會像市場希望的那樣提振全球經濟。」

本週標準普爾 500 指數在關鍵 2800 點附近交易，市場普遍視為一個強阻力位，是觀察後勢的一個重要焦點。在週一和週二盤中該指數曾短暫突破該阻力，週五該指數終於收於 2800 點以上，為去年 11 月以來首見。

Robeco 投資組合經理 Jeroen Blokland 樂觀表示：「我們認為股市有一些上漲的空間。」野村 Instinet 執行董事 Frank Cappelleri 表示：「正如我們去年夏天看到的歷史趨勢，一旦正式突破 2800 關口，將支撐股價推至新高。」