〈孟晚舟引渡聽證會〉重磅！加拿大批准孟晚舟引渡聽證會

加拿大週五 (1 日) 宣布批准華為財務長孟晚舟的引渡聽證會，孟晚舟將於 6 日 (週三) 接受引渡聽證會的庭審。

加拿大司法部發布的新聞稿中寫道：「加拿大是一個法治國家，加拿大的引渡以《引渡法》、各項國際公約和《加拿大權利與自由憲章》為指導，這些法規載有公正和正當程序的憲法原則。今天，加拿大司法部官員發布繼續進行調查的授權，正式啟動對孟晚舟女士的引渡程序。」

新聞稿中提到，引渡聽證並非審判，也不會作出有罪或無罪的判決，孟在加拿大接受庭審期間，所有相關論據與證據將會在法庭公開記錄。

孟晚舟辯護律師回應：「我們的當事人堅稱，她沒有任何不當行為，美國的起訴和引渡構成法律程序的濫用。」

引渡聽證會啟動後，外界多預料，這會是一個漫長的法律過程。

加拿大官員此前表示，美國過去絕大多數的引渡要求都獲加國批准，但是在孟晚舟引渡至美國之前，可能需要花費好幾年的時間，因為加拿大司法系統允許被告提起上訴。

美國司法部今年 1 月 28 日正式向華為與其財務長孟晚舟提起總計 23 項的刑事指控，並向加拿大司法部正式發出引渡孟晚舟的要求。

華為創始人任正非的女兒、華為財務長孟晚舟去年 12 月 1 日在溫哥華被捕，原因是孟涉嫌違反美對伊朗貿易制裁禁令，並涉及滙豐銀行 (HSBC) 和渣打銀行 (Standard Chartered) 在內等多家銀行的詐欺。

去年 12 月 12 日加拿大司法部對孟晚舟舉行保釋聽證會過後，同意華為財務長孟晚舟以 750 萬美元 (約 2.3 億台幣) 交保。

作為保釋協議的條件，孟晚舟在引渡聽證會期間，孟晚舟必須交出護照，佩戴 GPS 電子設備，受保安人員監控，並必須待在其溫哥華的家中。