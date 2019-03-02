川普當選以來最差！美2月ISM製造業指數下滑 拖累美元走跌

美國供應管理協會 (ISM) 週五 (2 日) 公布美國 2 月製造業採購經理人 (PMI) 指數自上月下滑至 54.2，創下 2016 年 11 月 (川普當選) 以來的最低，顯示美國景氣下行風險普遍存在。

週五 (1 日) 該數據公布後，美元指數應聲走低，一度觸及 96.08，爾後回升至 96.22 左右。美股應聲走高，道瓊指數上揚約 150 點。

美國供應管理協會 (ISM) 週五 (1 日) 公布美國 2 月製造業採購經理人 (PMI) 指數自上月 (56.6) 下滑至 54.2，遜於華爾街預估的 55.5。該指數高於 50 表明該產業景氣有所擴張，低於 50 則代表正在收縮。

分項指標來看，新訂單、生產與就業指數皆走低。2 月製造業新訂單指數從 1 月的 58.2 降至 55.5；生產指數從上月的 60.5 跌至 54.8；就業指數從上月的 55.5 降至 52.3。

美國 2 月 ISM 製造業指數降至 54.2。(圖：Tradingeconomics)

最新 ISM 指數已從去年夏天創 14 年高點 60.8% 後下降，IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 說：「最新數據顯示美國製造業正以最低速度增長，企業報告 2 月產量增長明顯放緩，與訂單增長同樣放緩有關。」

受訪者評論方面，油煤產品業者表示，進口鋼材關稅及反傾銷案件解決方案缺乏，鋼材價格存在不確定性。食品業者表示，成本壓力和關稅挑戰仍然存在但可控，2019 年下半年將達到穩定性和潛在改善。

電子業者稱，2019 年初市場需求健康，然而，3 月可能有另一輪關稅的擔憂日益增加，促使電子元件價格進一步上漲，預計第一季和第二季的交貨時間和價格會有所增加。

Williamson 提到：「出口指標低迷仍是弱訂單指數的主因。由於關稅和貿易戰的影響，以及更廣泛的政治不確定性隱憂削減了商業信心，預計未來增長將持續 2 年以來最低水平，暗示未來幾個月將面臨下行風險。」

然而，Marketwatch 分析師 Jeffry Bartash 稱，美國經濟於 2018 年底放緩，在新的一年初可能進一步放緩，但其他數據顯示美國仍穩步增長，2019 經濟衰退的可能性很小。

Zero Hedge 分析師 Tyler Durden 表示：「當然，這項數據只是股市喜愛的壞消息，糟糕的美國製造數據，意味著聯準會主席鮑爾更可能暫停量化寬鬆或降息，這對股市來說很好。」