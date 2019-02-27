財團法人法排除宗教團體 陳冲：宗教組織應納財團法規範

前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲今 (27) 日發表演說，對於財團法人法提出四大建議，包括依照規模分流管理、大型財團法人成立自律組織、將宗教團體納入規範，同時也要重新檢討財團法人免繳所得稅的 66 項稅法。

《財團法人法》去 (2018) 年 8 月 1 日正式上路，此法關係財團法人財務透明，但卻將宗教團體排除在外，讓宗教團體的財務狀況可免受相關法規監督。

資誠 (PwC) 會計師事務所今日發布「財團法人的新時代 - 兼談公益信託與社會企業研討會」，邀請陳冲就財團法人法做專題演講，是陳冲去年病癒後，繼昨日新書發表會後，再度公開露面。

陳冲表示，財團法人的治理非常重要，建議政府透過跨部會協調，設立標準、會計準則以及內部治理守則，並建立評鑑制度，用一致性標準管理規範。

陳冲表示，可結合民間力量，訂定非營利組織會計法，同樣非常關鍵，他認為，政府捐助的財團法人不應該規定在財團法人法，而應併入行政法人法。

普華商務法律事務所律師鍾元珧指出，從同樣是財團法人的財源開拓方法來看，相較於衛福部主管的醫療財團法人、長照機構財團法人，或教育部主管的學校法人，財團法人法所定的投資限制較多。

目前財團法人和公益信託都有稅負優惠，但適用條件不同：目前公益信託免稅條件除必須委託信託業者擔任受託人外，其餘相對較寬鬆；公益信託法制定後，預期將拉近兩者距離。