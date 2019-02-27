益張去年EPS 3.43元 每股擬配3.5元股利 殖利率逾8%

全球商用置物設備開發商益張 (8342-TW)，去年獲利回升及今年接單結構轉佳，今 (27) 日董事會通過，對去年盈餘每股擬配 3.5 元現金股利，以去年每股純益 3.43 元計算，益張盈餘配發率高達 102%，以今日收盤價計算，現金殖利率 8.33%。

益張去年營收 14.5 億元，毛利率 17.56%，年減 0.28 個百分點，稅後純益為 1.41 億元，年增 63.11%，每股純益為 3.43 元。今日董事會決議，去年盈餘分配，每股擬配 3.5 元現金股利，其中包含盈餘配發 2 元，資本公積配發 1.5 元，以今日收盤價 42 元計算，現金殖利率 8.33%。

同時，法人估，2019 年第 1 季營收將達 3.2 億元，較去年同季表現下滑約 8%，預估全年營收受惠醫療、物流倉儲等應用產品挹注，可望較去年同期 14.5 億元成長。

益張開發並出貨的醫療、物流倉儲，產品具備較高毛利率，占營收比重也持續提升，2017 年為 4%，到 2018 年比重已達 10%，預計今年比重將再向上攀升。

益張主管指出，去年第 2 季開始，致力提升毛利率，搭配新台幣匯率回貶，單季營業毛利率自去年第 1 季 14.8% ，拉高到到第 4 季 20.5% 水準，在各項提升營運措施持續進行下，包含匯率與原物料行情，毛利率仍有機會再向上攀升。

益張指出，公司毛利結構改善，並已大幅提升產品競爭力，近期陸續與歐美及日本等客戶配合開發新品項，並已進入試量產階段，因此雖然第 1 季營收受 2 月工作天數減少干擾下降，但自第 2 季起營運將逐漸回溫，對於 2019 全年度的營運成長仍審慎樂觀看待。