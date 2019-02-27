歐萊德將首度前進海外開直營店 未來也將有IPO計畫

台灣環保保養品牌「O'right 歐萊德」看好，2020 年日本東京奧運將帶來龐大消費商機，今年將進軍東京，開出海外首間直營店，歐萊德董事長葛望平透露，若在國際市場上發展順利，為強化國際化布局，將啟動 IPO 計畫，目前國內外都有投資機構洽詢中。

據國際調研機構 Future Market Insights 研究報告，去年全球天然美妝市場產值達 345 億美元，預計到 2027 年，產值可達 544 億美元，年複合成長率 (CAGR)5.2%。

搭上天然環保商品越來越受到消費者歡迎的趨勢，歐萊德去年全年營收達 5.8 億元創新高，年增幅達 35%，除了已在 40 個國家均有代理商銷售，葛望平今年將強化直營店的布局，預計台灣店點將從目前的 18 家再新增 12 家，並在台北東區開出品牌旗艦店。

看好 2020 東京奧運將以「環保」為主題，歐萊德也搶插旗日本龐大消費市場，預計今年將在東京開 3 家直營店，成為台灣首個在日本開店的美妝品牌，未來 3 年目標在全日本開出 30 家據點。

葛望平也指出，去年於沙烏地阿拉伯出海外第 1 家綠沙龍體驗店之後，在當地高度受到消費者喜愛，是少見在歐美品牌夾擊下可展露頭角的亞洲品牌，今年將再開出沙國第 2 家體驗店，在中東市場的成長潛力可期。

葛望平透露，若在國際上發展順利，將啟動 IPO 計畫，目前已有許多國內外投資人接洽，但僅引進中華開發的資金。