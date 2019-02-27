微星電競產學合作跨入國立大學 與成大簽訂合作備忘錄

微星 (2377) 深耕校園，繼與萬能科大、啟英高中、十信高中等，再宣布與成功大學建立產學合作關係，提供該校繪圖設計教學課程的專業工作站筆電。微星目前是全球高階電競筆電品牌龍頭，其電競顯卡與主機板的銷售也蒸蒸日上。因持續佈局電競市場，該公司近年將觸角伸向校園，培育電競專才、向下紮根，擴大電競市場。



這次產學合作，由微星行政管理處協力簡文哲、成大建築系主任吳光庭代表簽訂合作備忘錄，藉由微星工作站的進駐，對於建築系所同學的實務課程、畢業製作等皆有相當大的助益，而學生們的使用經驗也將做為微星未來產品研發的參考，使產品更貼近使用者需求。



微星表示，該公司對於校園耕耘相當重視，自 2012 年起開辦校園電競研習活動，提升學生對於電腦與電競產業的認識，活動辦理累積已將近百場。今年將持續加強校園的深耕，不論是電競或設計產業，包括硬體設備建置、實務課程合作與交流等，產學共襄盛舉。