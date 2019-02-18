微星元月營收108.34億勝同期 並優於預期 Q1營收再戰300億大關

因舊機庫存逐漸去化，加上新款 RTX 2060 主流規格顯卡上市衝刺買氣之下，微星 (2377) 元月合併營收再度突破百億大關，並以 108.34 億元創下歷史第四高與同期新高紀錄，較上月跳增 45.5%，同比增加 0.03%，表現優於市場預期。去年第四季以來大賣微星持股的外資，農曆春節長假過後陸續歸隊，近五個交易日買超超過 5 千張，成為推升微星股價重新站上 80 元大關的主要功臣，最高以 84.4 元創波段新高。



由於去年上半年有挖礦效應加持，業績基期偏高，加上去年下半年以來板卡市場不但旺季不旺，且陷入清庫存窘境，導致相關業者業績疲軟。不過，微星有電競業務加持，不論營收與獲利均相對有撐，今年因舊機庫存逐漸下降，加上輝達 RTX 2060 主流新顯卡 1/15 上市，帶動市場換機潮啟動，微星元月業績大幅回升外甚至優於同期，超乎市場預期。



除此之外，輝達 RTX 系列筆電在上月底已陸續上市，因支援即時光影追蹤與 AI 技術的遊戲逐漸增加，身為高階電競筆電龍頭的微星全系列機種搶先推出，首季新機的換機潮顯現，有助於微星業績表態。法人預估微星首季營收有機會重回 300 億大關，年減幅度約 5% 內，挑戰歷史次高紀錄，EPS 也有機會再戰 2 元以上的水準，全年營運可望續寫新高紀錄。