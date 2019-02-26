〈MWC通訊大會〉諾基亞CEO警告 歐洲5G進度落後原因不是華為

2019 巴塞隆納世界通訊大展 (MWC) 週一 (25 日) 正式開幕，諾基亞 (Nokia) 執行長 Rajeev Suri 稱，封殺華為「並不意味」歐洲 5G 發展一定會延後，罪魁禍首是頻譜和監管問題，但沃達豐執行長卻持相反意見。

諾基亞 (Nokia) 執行長 Rajeev Suri 週一 (25 日) 受訪時表示：「我認為歐洲 5G 網路發展將推遲，落後美國和中國等國，這些國家正在 5G 發展方面取得重大進展。」

Suri 認為：「滿足美國運營商的 5G 部署需求時，諾基亞無法滿足歐洲運營商的需求是不合邏輯的，(因為) 5G 是一個生態系統而非版權。沒有任何一家公司能夠確定它是如何或何時發展，並且它不依賴於任何一家公司。」

中國電信設備巨頭華為。(圖：AFP)

華為長期身陷間諜風波，儘管華為一再否認指控，美國及其盟友接連限制華為進入其市場。

美國政府本週派出大型代表團前往 MWC 展遊說盟國業者，對華為 5G 相關設備抱持警惕，鼓勵盟國轉向芬蘭諾基亞及瑞典愛立信採購。

Suri 稱：「在 5G 的世界裡，安全性將不容妥協的。諾基亞正密切關注華為的發展。」

Suri 警告：推遲歐洲 5G 網路發展的主因是，政府延後開放頻譜給電信營運商，監管問題和標售成本高昂等。

愛立信 (Ericsson) 執行官 Borje Ekholm 週一也表示，由於監管繁重、投資不力，歐洲在推出 5G 行動服務可能落後於其他地區 。

Ekholm 直言：「高頻費、監管不確定性和缺乏投資是更為緊迫的問題。」

然而，義大利沃達豐 (Vodafone) 執行長 Nick Read 卻持不同意見。

Nick Read 週一警告，禁止華為在歐洲提供 5G 基礎設施將對歐洲電信運營商 5G 部署造成重大延遲，並對相關成本產生重大影響，這將可能推遲歐洲 5G 技術發展大約 2 年。

Read 表示：「這在結構上對歐洲不利，當然，對美國來說，他們沒有這個問題，因為他們禁用華為設備。」

上月底德國電信 (Deutsche Telekom AG) 在一份內部評估報告中寫道，若將華為從 5G 設備供應商名單中刪除，歐洲 5G 技術推出恐落後美國與中國，延遲約 2 年。

市場研究公司 dell'oro group 報告顯示：華為、諾基亞和愛立信是全球三大電信設備供應商，市占逾一半以上。