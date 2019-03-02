殺敵八百自損一千 國際金融協會研究顯示：貿易戰對美國出口傷害更大

一項最新研究顯示，中國人對美國總統川普的關稅進行報復，導致美國出口商比中國出口商更受傷，其損失相當於每年減少大約 400 億美元出口。這份研究凸顯了美中貿易戰對美國經濟越來越大的影響。

國際金融協會 (IIF) 今年早些時候發布的研究顯示，美國去年對約 2,500 億美元中國輸美商品加徵關稅，降低了目標產品的對美出口。現在，該機構的一項新研究顯示，中國的報復行動對美國出口產生了更嚴重的影響，導致大約 900 種目標產品中許多產品出口崩潰。

這種下滑讓美國經濟付出現實代價。IIF 副首席經濟學家 Sergi Lanau 稱，該機構為彭博進行的計算顯示，去年 7 月至 11 月期間，美國損失的出口額超過 170 億美元。折合年率約為 400 億美元，接近美國 2017 年對中國出口總額的三分之一 (美國當年對華出口達到創紀錄的 1,300 億美元)。

官方統計數據已經證明美國對華出口急遽下降。官方數據顯示，去年 11 月（有數據的最近一個月）美國對華出口 87 億美元，年增率減少 41 億美元。

但 IIF 與彭博分享的計算更進一步。它們是基於美國實際對中國出口額和 IIF 假設的無關稅情形對中國出口額之間的差距。因此，這個數據是試圖確定真正的出口損失。

其他機構也收集了美國關稅直接成本的證據，據反關稅組織「關稅傷害中心地帶」計算，到目前為止，川普政府的關稅已經使美國進口商付出了超過 180 億美元的關稅，這個數字還在以每分鐘超過 1,000 美元的速度增加。

美國對中國出口的崩潰凸顯了貿易戰不斷上升的經濟成本，以及為什麼川普在準備明年競選連任之際越來越渴望與中國達成協議的一個重要原因。

雖然川普著眼於中國經濟付出的代價，以此作為談判籌碼，但兩國關稅都損害了美國經濟的現實引發了政治上的反彈。