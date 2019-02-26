重申三大營運主軸 友達董座盼這波景氣調整 受影響性最小

友達 (2409) 於今 (26) 日舉行新春產品發表會，友達董事長彭 (又又) 浪強調，顯示器產業已處在高原期，沒有替代性應用前提下，無法在短時間去化如此龐大產能開出，產業供過於求已是預料中之事，一年之前講面板產業供過於求是「新」常態，如今則是常態，公司已經做了很多準備工作，希望在這一波景氣調整，受到影響性最小者。彭 (又又) 浪重申健全財務體質、提升產品價值、持續創新三大營運方向，來迎戰產業挑戰，首先在健全財務體質強調 smart inevstment，並維持財務狀態健康，去年第四季公司淨負債降到 8%，有人說零負債營運太保守，但面板產業是龐大資本投資產業，要有能力應付景氣下滑挑戰。



比起大陸 10 代線、韓廠 OLED 投資，彭 (又又) 浪說，公司產能擴充強調最適產能規模生產，增加車用、工控非大宗標準型產品，以及技術創新創造產品溢價兩塊為主，即使是大宗標準型也是中高階為主，不為了追求規模而投資。



至於持續創新則是以技術創新，新事業、延核心優勢，彭 (又又) 浪表示，LCD 技術仍有創新之處，包括 Mini LED、Micro LED，以及可撓式 OLED 經濟化競爭力，過去 1～2 年，公司在健康、循環經濟以及智慧製造領域都有布局。

