〈2019奧斯卡〉買福斯送小金人！奧斯卡真正贏家是迪士尼 

第 91 屆奧斯卡金像獎的最大贏家不是獲獎最多的公司,而是有望在明 (2020) 年金像獎獲得最多獎項的公司,答案正是迪士尼!該公司計劃以 713 億美元收購今年抱回七座小金人的 21 世紀福斯 (Twenty-First Century Fox)。

迪士尼本屆共獲頒四項奧斯卡大獎,包括服裝設計、製作設計大獎,以及動畫短片和原創配樂獎。儘管表現不錯,但真正的大獎將來自以 713 億美元收購的 21 世紀福斯。

迪士尼計劃以 71.3 億美元收購 21 世紀福斯的大部分資產,以協助福斯實現串流媒體戰略,全球媒體版圖大洗牌。

福斯擁有許多電影和電視娛樂資產,其中大部分將在年底前歸入迪士尼旗下。作為交易的一部分,迪士尼將收購二十世紀福斯的電影與電視部門。福斯將保留福斯電視網、福斯新聞頻道和福斯商業頻道,以及幾家體育電視網和地方電視台。

迪士尼擁有二十世紀福斯電影部門,不僅能在 2009 年收購大量漫威傳奇角色,還將獲得了強大的福斯探照燈工作室 (Fox Searchlight studio),這是是福斯的姊妹公司,曾製作過《水底情深》、《貧民窟的百萬富翁》等膾炙人口的影片,並且獲得奧斯卡最佳影片獎。

第 91 屆奧斯卡金像獎得獎數。(製表:羅昀玫)

21 世紀福斯和福斯探照燈共獲得七項奧斯卡大獎,在所有企業中名列前茅,福斯的《波西米亞狂想曲》榮獲四項奧斯卡大獎,是所有影片中獲獎最多的一部,包括最佳男主角雷米馬利克 (Rami Malek)、最佳音效剪輯、最佳混音和最佳剪輯等獎項。

福斯探照燈的《真寵》的女演員奧莉薇雅柯爾曼 (Olivia Colman) 獲得奧斯卡最佳女演員獎,《膚色》獲得實景短片。福斯持有多數股權的「國家地理」憑藉《赤手登峰》獲得最佳紀錄片獎。

迪士尼的《黑豹》獲得了三項奧斯卡獎:最佳服裝設計、最佳藝術指導和最佳原創配樂,而《包子》則獲得最佳動畫短片獎。

根據市場研究公司 comScore 統計,《黑豹》、《波西米亞狂想曲》和《真寵》不僅獲得奧斯卡金像獎,還在全球賺飽逾 23 億美元的票房收入。

迪士尼失利歷來擅長的最佳動畫片和動畫短片,自 2012 年以來首次落敗,該獎項頒給了索尼的《蜘蛛人:新宇宙》。有了福斯加持,迪士尼很可能會在明年奧斯卡,搶盡鎂光燈,橫掃各大獎。

2019 年第 91 屆奧斯卡金像獎得獎名單:

★最佳影片:幸福綠皮書 (Green Book)

★最佳導演:艾方索柯朗 (Alfonso Cuaron)/羅馬 (Roma)

★最佳男主角:雷米馬利克 (Rami Malek)/波希米亞狂想曲 (Bohemian Rhapsody)

★最佳女主角:奧莉薇雅柯爾曼 (Olivia Colman)/真寵 (The Favourite)

★最佳男配角:馬赫夏拉阿里 (Mahershala Ali)/幸福綠皮書 (Green Book)

★最佳女配角:蕾吉娜金恩 (Regina King)/藍色比爾街的沉默 (If Beale Street Could Talk)

★最佳外語片:羅馬 (Roma)

★最佳動畫片:蜘蛛人:新宇宙 (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

★最佳紀錄片:赤手登峰 (Free Solo)

★最佳音效剪輯:波希米亞狂想曲 (Bohemian Rhapsody)

★最佳混音:波希米亞狂想曲 (Bohemian Rhapsody)

★最佳剪輯:波希米亞狂想曲 (Bohemian Rhapsody)

★最佳動畫短片:包子 (Bao)

★最佳紀錄短片:月事革命 (Period. End of Sentence)

★最佳視覺效果:登月先鋒 (First Man)

★最佳實景短片:膚色 (Skin)

★最佳原著劇本:幸福綠皮書 (Green Book)

★最佳改編劇本:黑色黨徒 (BlacKkKlansman)

★最佳原創配樂:黑豹 (Black Panther)

★最佳原創歌曲:擱淺帶 (Shallow)/一個巨星的誕生 (A Star Is Born)

★最佳妝髮:為副不仁 (Vice)

★最佳服裝設計:黑豹 (Black Panther)

★最佳藝術指導:黑豹 (Black Panther)

★最佳攝影:羅馬 (Roma)