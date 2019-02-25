川普警告仍有協議風險！美股上漲、美債殖利率走高

美國總統川普週一 (25 日) 表示，他樂觀看待美中達成最終的貿易協議，並將舉行 (川習) 峰會以簽署任何協議，但仍警告此協議仍有可能無法實現。

川普週一 (25 日) 向部分美國州長直言，雖然美中貿易協議很快就會出爐，但也可能根本不會發生。川普透露：「(美中貿易協議) 也許根本不會達成？但我認為它會發生，而且很快就會達成，(美中) 關係很好，非常非常接近達成協議。」

川普透露美中雙方非常非常接近達成協議。(圖：AFP)

由於貿易談判極富成效，川普宣布延遲對價值 2000 億美元的中國進口關稅提高關稅的計劃。川普於推文中表示，美國與中國在智慧財產權保護、技術轉讓、農業、服務、貨幣等重要結構性問題上的貿易談判，取得了實質性進展。

他也期待在佛羅里達州的海湖莊園 (Mar-a-Lago) 與中國國家主席習近平會面。

川普早前宣布延遲提高關稅後，週一全球股市沸騰，市場瀰漫著美中貿易戰很快就會得到解決的濃厚氣氛，美股早盤應聲上揚，債市價格走低。

台北時間週四 (21 日) 下午 11 點許，美股四大指數早盤表現：

美股道瓊指數上漲 155.86 點，或 0.60%，暫報 26187.67 點。

標普指數上漲 14.53 點，或 0.52%，暫報 2807.20 點。

那斯達克指數上漲 59.07 點，或 0.78%，暫報 7586.62 點。

費城半導體指數上漲 23.43 點，或 1.72%，暫報 1388.21 點。

同時間，美國債市早盤表現：美國 2 年期公債殖利率上升至 2.51%；10 年期公債殖利率上升至 2.675%；30 年期公債殖利率則上漲至 3.039%。債券殖利率與價格成反比。

晶片股領漲費半，銀行股上漲 1.39%，推動金融板塊上漲 1.17%。通用電氣 (GE-US) 宣布以 214 億美元出售生物製藥業務，激勵該公司股價早盤飆高 10.7%。

Raymond James 首席分析師 Scott Brown 稱：「這 (漲勢) 都是關於延長期限，這為我們贏得一些時間的正面消息。」

Brown 樂觀預測：「川普政府承受著巨大的壓力，要解決這個問題。這可能還需要幾個星期，但我預計會達成某種貿易協議。」

美國財政部將拍賣兩張 6 個月和 3 個月到期的債券，以及一張 2 年期和一張 5 年期債券。