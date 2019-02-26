奇異減債再出招！214億美元出售生物製藥事業 

工業巨擘奇異 (通用電氣) 週一 (25 日) 宣布將出售旗下生物製藥事業至丹納赫集團 (Danaher)，以籌措 210 億美元現金流並減輕養老金債務壓力。

受此消息激勵，週一 (25 日) 奇異 (GE-US) 美股盤前大漲 17.5%，開盤後一度大漲逾 15%，截稿前暫報每股 11.08 美元，丹納赫集團 (DHR-US) 開高走高，漲幅逾 7%，暫報每股 122.46 美元。

奇異股價走勢圖。(圖：AFP)

為減輕倒債風險，奇異近來頻售旗下資產，奇異董事長兼首席執行官卡普表示：「我們專注於完成拆分生物製藥事業 (該業務佔去年 200 億美元醫療保健業務的 15%)，以及管理剩餘核心事業。」

卡普表示：「我們正在執行企業戰略，採取謹慎完善的行動來降低槓桿率，並強化我們的資產負債表。」卡普稱此交易將成為扭轉企業集團的關鍵里程碑。

根據交易協議，丹納赫將支付 210 億美元的現金，並承擔奇異部分養老金債務，生物製藥事業今年預計將產生約 32 億美元的營收，預計收購案將在今年第四季完成。此外，奇異於週一還完成旗下運輸事業與鐵路設備製造商 Wabtec 合併，從中獲得了 29 億美元的現金。

對投資者來說，丹納赫承擔奇異部分養老金債務將帶來一大利多，奇異有數十萬名前雇員和現任雇員享受養老金計畫，截自 2018 年底，養老金占奇異 550 億美元工業債務的 210 億美元。

Cowen Research 在一份致投資者的報告中稱：「該交易估值很高，對奇異的減債大有幫助。」

瑞士信貸在一份報告中表示：「生物製藥事業的銷售是積極的消息。在奇異執行長卡普的領導下，該公司一直在加速強化和去槓桿化資產負債表的戰略。」

奇異預計將於美東時間 3 月 14 日向股東提供 2019 年財測，本次交易有望強化財報數據。

醫療及工業儀器製造商丹納赫集團，擁有測試與計量、環境、牙科、生命科學與診斷、工業科技等 5 大事業部。