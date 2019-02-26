京東招新兵 與阿里巴巴展現大者恆大氣勢

京東日前才表示今年將淘汰績效最差 10% 的高階主管，隨後，京東集團昨 (25) 日再宣布今年將招募 1.5 萬新進人員，招聘對象以一線員工及基層管理者為主。其中，京東物流將在今年新增 1 萬名員工。至於，零售子集團等部門的招募方向將主要聚焦於提升用戶體驗等領域。

京東集團目前擁有零售、物流、數位科技三大核心業務。截至 2018 年三季底，京東集團擁有的全職員工數量超過 17 萬人。

2019 年，京東將全力推動朝向「小集團、大業務」的戰略轉型，把總部將從管理型總部升級為戰略型總部，而將進行更多放權，給予業務部門更多授權，充分發揮組織活力，讓各個業務部門能更有意願自主經營，提升公司在「質」方面的成長。

不過，早在京東宣布招募之前，競爭對手阿里巴巴就已經宣示今年不但不會裁員，還會擴大招募新兵，加強人才培育計劃，並發揮阿里巴巴平台的功能，全力拉動消費，帶動更多的製造業和服務業訂單。強調在景氣不好的時候，平台經濟最大的價值就是創造就業。

阿里巴巴最新財報顯示，目前阿里巴巴集團和螞蟻金服的員工總數首度超過 10 萬人。

即使阿里巴巴與京東針對招募新員工採取正面態度，但以目前中國市況來看，在資金以及外在環境等多重壓力之下，互聯網產業正遭遇一波「裁員潮」，截至到目前，多家互聯網企業已經宣布裁員計劃，其中不乏曾被追捧的知名企業，如錘子科技、知乎、鬥魚、易到專車、ofo 等，甚至有些企業已出現倒閉，如愛屋吉屋。

下表整理近期傳出裁員或倒閉之網路企業：