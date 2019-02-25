慧洋-KY去年EPS2.92元 今年預計將交付5艘新船 估運價Q2回升

慧洋 - KY(2637)今 (25) 日公布 2018 全年合併營收為 130.68 億元，稅後淨利 18.09 億元，每股盈餘(EPS)2.92 元。慧洋 - KY 指出，2018 年新造船交船數為近年來的低點，過去供過於求的散裝運力逐漸調整均衡，航運市場持續保持穩定，而 2019 年底將實施的壓艙水管理系統公約及 2020 年的硫排放限制，預計將可加速舊船拆解，散裝運力可望進一步調整。



2018 年共交付 8 艘新造船，毛利率近五成，而未來新造船出廠皆有裝備符合環保法規之壓艙水處理系統，且也有部分新造船已和廠商進行技術合作，裝設脫硫設備，可望提升整體船隊競爭力。



展望今年，由於巴西淡水河谷水壩潰堤事件影響整體市場信心不足，使得散裝航運業第一季淡季更淡，然而自 3 月起中國鋼廠開工後回補礦產需求，加上中國對美採購大豆以及南美的穀物運送需求，慧洋 - KY 預期第二季起運價將有所回溫，全年營運仍可維持穩健成長趨勢，預計今年將交付 5 艘新船，並有 57 艘船舶將進行換約。