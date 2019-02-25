雄獅攜手翻修太陽公主號做公益 賞櫻早鳥艙房熱銷

台灣市佔第一的郵輪旅遊品牌雄獅 (2731) 鎖定日本、韓國賞櫻季節，攜手公主遊輪旗下全新翻修的「太陽公主號」獨家推出賞櫻航程。雄獅表示，每年賞櫻季節都是僅次於過年期間的旅遊旺季，雄獅獨家推出賞櫻郵輪，日前釋出的早鳥艙房多數已被搶購一空。雄獅指出，太陽公主號 2018 年所有客艙以甫獲得最佳郵輪床墊的「奢享床墊」翻新，不僅升級與旗艦郵輪同等享受，更與明星主廚「柯提斯 ‧ 史東」獨家合作，並與知名科學頻道 Discovery 合作 Discovery 探索營，提供不同年齡層孩童主題空間，是春假親子同遊的首選。



此外，為讓偏鄉地區及社福機構的孩童有實踐旅遊的夢想，雄獅也舉辦「幸福雄獅 圓夢啟航」公益活動，邀請兒少社福機構或協會團體、偏鄉學校學童登船，經審查評估後，今日公布遴選結果，包括南投縣都達國小、台東縣東清國小、台灣聽說關懷協會等共計 100 名學童，獲選參加雄獅獨包的太陽公主號日韓航程。



雄獅旅遊總經理裴信祐表示，除期許為消費者帶來感動的品牌體驗外，也致力朝「幸福企業」的目標邁進。受理徵件 1 個月，共收到 58 個偏鄉學校及兒少社福機構或協會團體踴躍報名，最終遴選出 9 個單位，包括：南投縣都達國小、台東縣東清國小、嘉義縣和順國小、屏東縣豐林國小、嘉義縣達邦國小、台灣聽說關懷協會、雲林縣元長鄉五塊社區發展協會、桃園市霞雲國小、台東縣大武國中，每個單位將依志願航次及人數進行郵輪房型調度，參與 3/24 沖繩 / 石垣島 4 日、3/27 長崎 / 鹿兒島 6 日、4/1 釜山 / 長崎 6 日共三梯次行程。