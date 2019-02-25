搶攻228連假春遊商機 創業家、富邦媒相關商品買氣倍增

228 連假倒數 3 天，根據中央氣象局指出，天氣將從 27 日開始逐漸明顯回暖，而每逢數天連假，不少民眾普遍都會有出遊規劃。創業家 (8477) 旗下生活市集觀察站上銷售數據發現，踏青相關商品 2 月迄今的銷量已較前月整月成長 1.7 倍，顯示春遊商機在過年之後顯著湧現。生活市集統計站上二月迄今銷售數據，其中又以行李箱買氣最火熱，站上最熱銷款式銷量兩週內更大幅成長 2.4 倍，隨著假期將至，可望再為 2 月份銷售表現推升一波強勁動能。



生活市集表示，「踏青周邊熱銷商品 Top 5」前三名均為自拍腳架，以輕巧便攜、藍牙遙控為共同特性，在戶外要全身入鏡或多人合照都不求人。榮登熱銷冠軍的「藍牙可遙控鋁合金自拍架」近兩週銷量較前月同期成長 1.3 倍。



另外，根據寵物食品及用品公會統計，台灣地區狗貓寵物年商機超過 500 億元，且年平均以 8-10% 的速度成長，而生活市集站內數據也顯示整體寵物商品銷量較去年同期激增 1.2 倍。



而富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網也觀察，現在值此春季賞花旺季，再加上 228 連假出遊郊遊人數眾多，帶動雪紡襯衫、碎花洋裝等早春氣息濃厚的服飾買氣噴發，而今年早春抗溫差穿搭以「輕薄」及「長版」外套為熱銷關鍵字，2 月初至今早春服飾銷售也成長約 8 成。