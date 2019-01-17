慧洋-KY跨足客輪市場 旗下百麗航運高速客輪將與風獅行社合作

慧洋 - KY(2637)經營散裝船隊外，跨足客輪市場，慧洋 - KY 董事長藍俊昇創立百麗航運，於去年從澳洲知名船廠 Austal 訂購 2 艘業界目前最新高速客輪，載客數多達 552 人命名分別為代表台灣國寶的雲豹 RIKULAU 及藍鵲 BLUE MAGPIE。第一艘全新打造的高速客輪 - 雲豹 將於今年 3 月中回到台灣，預計 3 月從嘉義布袋首航至澎湖馬公。百麗航運今 (17) 日與台開 (2841) 集團旗下的風獅行社召開記者會，未來雙方將進行合作，將航點擴展台灣東部蘇澳至花蓮往返航線。百麗航運運用高速客船之優勢將以往只從嘉義布袋港往返澎湖的航班，往北延伸至台中港及往南延伸至高雄港至澎湖的航線，讓北中南旅客都可以選擇最靠近自己的航點搭船至澎湖。另外，百麗航運也將規劃五月交的第二艘船拓展台灣東部蘇澳至花蓮往返航線，以便利民眾更多元的交通選擇，最終目標 - 建立台灣海岸線之安全快速的藍色公路。



至於百麗航運成立於 2011 年並致力於經營本島至澎湖客輪航線，主要範圍為西部港口至澎湖，將於 2019 年新交 2 艘高速客輪。而高速客輪目前規劃至澎湖航線為：台中、嘉義、高雄；同時將持續規劃新航線蘇澳、花蓮；未來也會陸續增開國際航點由本島至廈門；合作夥伴則有台灣風獅旅行社、百世多麗花園酒店、慧洋海運集團。



此外，未來航點若擴展至花蓮，將有助於台開花蓮洄瀾灣大型造鎮的交通選擇；台開花蓮洄瀾灣除了農場、住宅等設施外，去年底「貨櫃星巴克」再度打響名號，並斥 3 億餘元打造「新天堂樂園」，其中「威秀影城」及「最高雙螺旋滑梯」，已在日前開幕。