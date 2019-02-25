【華冠投顧】「美中貿易談判」會這樣指引行情

《玉晶光》⊕、《全新》創高 『光學 & 蘋概』好戲仍可期

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五於 Line@盤後文分析過「台股自年初上漲至今雖已拉出不小漲幅，但因大盤才剛剛完成 "大Ｗ底型態"、融資餘額還在低檔、人氣也逐漸升溫，所以去年 10/11 大盤下跌 660 點之向下缺口可望填補，因為既然當初的黑Ｋ實體都已幾乎完全吞噬，跳空區間又沒有套牢籌碼問題，加上一旦填補重大空方缺口將很容易吸引市場買盤，多方控盤者自然具備強烈的拉抬動機」。

在美中貿易談判樂觀、美股四大指數全數收漲、陸股連續大漲利多下，今日大盤增量 + 68 點再創新高，距去年 10/11 向下缺口（上緣在 10428 點）僅有咫尺之遙，OTC 指數 + 0.3%。

目前大盤如預期逐步向去年 10/11 向下缺口推進，短線支撐就看 2/20 向上缺口 10173～10181 點即可，沒補之前都保有續創今年新高的力道，而緩步走高的同時，支撐也會提高。

＜光學族群＞

2/14 盤後分析文預告「《光學股》看好上演好戲」，上週整週一如預期看光學股表演，上週五也再次提醒 "光學族群" 的漲勢還沒結束，理由很簡單，從領頭羊《3008 大立光》、《3406 玉晶光》兩檔個股價量配合不見敗筆加上籌碼日益集中就知道了。

今日傳出蘋果 iPhone 6s 在印度市場熱銷訊息，蘋果為此向供應鏈緊急追單兩成，也導致《3008 大立光》跳空創高、【年後多方口袋名單】推薦的《3406 玉晶光》再鎖漲停創 316.5 新高，開紅盤至今已狂噴四成，漲幅居【年後多方口袋名單】之首，大家福氣啦！

其餘光學股像是《6209 今國光》、《3019 亞光》、《3362 先進光》、《3504 揚明光》、《3059 華晶科》、《4976 佳凌》... 雖然走勢沒那麼勁爆，但只要領頭羊《3008 大立光》、《3406 玉晶光》有守今日利多低點之極短線強弱觀察點，整個族群便還有戲。

＜蘋概族群 ～ (煥然一新)2455 全新＞

2/21 盤後分析文提到年前介紹的蘋概股《3105 穩懋》、送給大家的【年後多方口袋名單】NO.1《6153 嘉聯益》、NO.3《3406 玉晶光》於年後全數急噴，如果錯過了《3105 穩懋》、《3406 玉晶光》、《6153 嘉聯益》，就不能再錯過接下來可望輪動到的低基期 5G 蘋概潛力股《2455 全新》(煥然一新)。

今日《2455 全新》一度 + 6% 再創新高 74.5，收盤收在前高之上，恭喜大家又賺到囉！好朋友自行決定想賺多少！

＜新一輪潛力股＞

年前提供的【年後多方口袋名單】，繼『被動元件』、『光學』、『蘋概』族群全數大漲後，昇楷近期開始建議大家在操作上「只要持股逢高遇壓或爆量，先把紅包收進口袋，資金轉進整理末端個股以擴大戰果」、「只要利用震盪時低接整理至末段、量能急縮個股即可」。

＜被動元件族群＞

今日被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》《3026 禾伸堂》持續進行整理走勢，二線股也普遍整理到低量狀態，整個族群還有戲，操作原則依舊是 "不在急漲時追，挑整理量急縮時布局"。後市待再次群起而攻，才需要留意是否出現 "獲利下車" 時機。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。