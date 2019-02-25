【華冠投顧】幸運星-人工盤2：小心追追追！變成槌槌槌！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3338 泰碩、2454 聯發科、3406 玉晶光、3037 欣興、3105 穩懋

中美貿易談判有較佳的進展，樂觀情緒使美股【週線】連九紅…… 大陸股市因川普可能不封殺華為，及華為新機八萬元可撓式摺疊手機推出大漲 5%，台股今日資金轉移至與陸股相關的甚多 ETF，且上漲的強勢股也多以和華為供應鏈個股為主：如 6245 立端、3017 奇鋐、6552 易華電、3360 尚立、3105 穩懋、3037 欣興、3406 玉晶光、2454 聯發科、3338 泰碩、4979 華星光。其他強勢股有電子級玻纖布 5340 建榮、5475 德宏，以及 2349 錸德、2338 光罩、6426 統新、6414 樺漢、4953 緯軟…… 這就是為什麼今天大漲 68 點，卻有許多好友問到「手上的持股為什麼不漲反跌？？」……2019 年 1/4 大盤 9319 點…… 至今 10390 點，短短 30 個工作天飆漲了 1071 點！！小心追追追！！狠容易槌槌槌！

1/3 起一路老師帶著全會員…… 不亂槍打鳥…… 開大門、走大路、買進基本面好 + 低基奇 + 高殖利率 + 型態的好股票！！也第一時間…… 無私分享請大家彎腰撿黃金 + 撿裸鑽…… 然後一起發大財…

1/3 帶全國會員 150 元買進 9921 巨大〔150…172〕

1/4 全國會員 32 元買進「NICES」3217 優群〔32…43〕

1/21 帶會員 43 元買進的 3035 智原〔43…52〕

1/23 帶全國會員 75 元買進的 ONLY ONE 生技之王「時時美麗」1795 美時〔75…113.5〕

1/24 學員 3708 上緯投控〔77…114〕、1589 永冠〔64…75〕

1/25 全國會員 44 元買進「ONLY ONE 矽晶圓之王」小星星 3016 嘉晶〔44…62.5〕

2/12 全國會員 65 元買進 6173 信昌電〔65…79.5〕

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。