大綜1月單月EPS 0.72元賺贏去年Q3 獲利創新高 今股價跳空漲停

在專案入帳推升下，大綜 (3147)1 月營收年增逾九成，帶動獲利表現亮眼，單月獲利即達 2400 萬元，年增 500%，創新高紀錄，單月 EPS 0.72 元，賺贏去年第三季的 0.64 元，也激勵今日股價開盤即跳空漲停鎖死在 33.05 元，漲幅 9.98%，委買量更爆出近 1.5 萬張。大綜從去年第四季起，每月營收皆大幅優於去年同期，而今年 1 月營收受到訂單遞延效應加持，單月營收更創新高達 4.09 億元，年增 92.59%。法人預估，去年第四季在營收規模放大下，毛利率、營益率有望維持高檔水準，帶動獲利表現持續成長。



大綜 1 月稅後純益 2400 萬元，年增 500%，EPS 0.72 元；累計去年 12 月到今年 1 月稅後純益 3200 萬元，年增 39.13%，EPS 0.95 元；累計去年第三季稅後純益 2200 萬元，年增 340%，EPS 0.64 元；累計 2017 年第四季到去年第三季稅後純益 8700 萬元，EPS 2.8 元。