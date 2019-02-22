大綜去年獲利展望樂觀 今年動能續旺 Q1營收淡季不淡

大綜 (3147) 今年 1 月營收受到訂單遞延效應加持，年增逾九成，達 4.09 億元。大綜表示，去年成長動能來自台積電(2330)，在第四季營收持續放大下，毛利率、營益率皆維持高檔水準，第四季獲利將優於前兩季表現，全年獲利展望樂觀。大綜指出，台積電為公司最大客戶，去年訂單動能暢旺，帶動全年營收成長逾三成，而今年在竹科訂單持續成長，目前訂單能見度已到第二季，第一季營收表現將淡季不淡，力拚逐季成長，全年營收有望呈雙位數增長。



此外，大綜也提到，未來營運展望規劃向七大核心業務邁進，以人工智慧、大數據、高速運算、開源軟體、行動化、雲端服務、物聯網等專案領域為業務重心，持續進行產品結構調整，朝向專案型高毛利產品發展。