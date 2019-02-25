華為去年銷量逆勢大增37.6% 拉近與蘋果的市佔差距

據研調機構 Gartner 統計，去年第 4 季全球智慧型手機對終端使用者銷售量成長停滯，僅年增 0.1%、共 4.084 億支。其中，蘋果此季銷售量下跌 11.8%，為 2016 年第 1 季以來最大的跌幅，華為逆勢大增 37.6%。且去年全年三星與蘋果銷售量均下滑，使華為拉近與蘋果的差距，三星、蘋果與華為去年市佔率分別為 19%、13.4%、13%。

Gartner 資深研究總監 Anshul Gupta 表示，去年第 4 季全球市場對入門與中價位智慧型手機需求仍強勁，但高階智慧型手機市場持續趨緩，受到創新速度變慢、價格上揚兩因素影響，消費者暫不考慮更換高階智慧型手機，使市場銷售量持平。

從去年全年來看，Gartner 指出，去年全球智慧型手機銷售量年增 1.2%，達 16 億支，以北美、成熟亞太地區 (澳洲、紐西蘭、新加坡及南韓) 和大中華地區跌幅最大，分別為 6.8%、3.4% 與 3.0%。

Anshul Gupta 指出，在成熟市場中，智慧型手機需求主要仰賴三星、蘋果和華為前三大品牌旗艦機種的號召力，但前兩者銷售量在去年均呈現下滑趨勢。

高階機種方面，三星試圖以 Galaxy S9、S9 + 和 Note9 等智慧型手機，帶動去年第 4 季銷售增長，但成效不彰，且小米與華為持續在中階市場拿下更多市占，使三星手機銷售在去年第 4 季下滑 4.4%。而在大中華地區、西歐和拉丁美洲市占率下滑，是該公司去年整體手機銷售下滑達 8.2% 的主因之一。

Anshul Gupta 分析，雖然三星持續強化中階智慧型手機產品陣容，但中國品牌也不斷擴張版圖，令三星面臨激烈的市場競爭。高階智慧型手機創新程度不足，也是三星面臨的另一個困境。

蘋果方面，去年第 4 季 iPhone 銷售量為 6450 萬支，年減 11.8%，使蘋果在上季全球前五大智慧型手機廠商中，表現最為低迷。除北美和成熟亞太地區，iPhone 在大部分地區需求都有所衰退，下滑幅度最大的為大中華地區。從全年來看，去年 iPhone 銷售量僅 2.09 億支，年減 2.7%。

Anshul Gupta 認為，蘋果必須面對的包括消費者為等待更多創新功能而延後升級，及中國廠商不斷推出令人驚艷的高價與中價位智慧型手機，提供消費者更多選項，此兩大挑戰均限制蘋果單位銷售量成長前景。

華為方面，去年第 4 季華為賣出逾 6000 萬支手機，在全球前五大智慧型手機廠商中，成長最為強勁、達到 37.6%，以全年表現來看，已並拉近與蘋果的差距。

Anshul Gupta 指出，除中國和歐洲等重要據點，華為也持續增加對亞太、拉丁美洲和中東地區的投資。此外，華為去年下半年持續擴大旗下榮耀 (Honor) 系列以促進成長，特別是針對新興市場，使其市占率逐步拉升。

整體而言，去年全球前五大智慧型手機廠商中，除仍位居冠軍的三星及亞軍的蘋果，市佔率較 2017 年下滑外，華為、小米與 OPPO 市佔率均有所拉升，又以華為成長幅度最大，市佔率由 2017 年的 9.8% 攀升至 13%，其餘大廠市佔率分別為 19% 的三星、13.4% 的蘋果、7.9% 的小米與 7.6% 的 OPPO。