獲官媒點名稱讚的Momenta 如何在特斯拉與華為之間拿下中國智駕半壁江山？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-31 14:20

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中國官媒《新華社》在一篇《AI 時代的出行革命：自動駕駛如何重新定義出行方式？ 》報導中對 Momenta 提供的智駕系統在各種複雜路況中的優越表現，以及背後的技術水平給予充分肯定。

中國《華商韜略》報導，在整個車壇都在期待特斯拉與華為兩大智駕之王巔峰對決之際，Momenta 卻在不動聲色之間，悄悄拿下了大部分市場。

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數據顯示，截至去年 10 月，Momenta 以 60% 市佔率在中國城區導航輔助駕駛 (NOA) 第三方智駕供應商市場上排名第一，領先華為，更遙遙領先於其他對手。

報導指出，中國電動車龍頭比亞迪多年前就跟 Momenta 合資成立迪派智行，共同研發智駕系統，近來打響純電反擊戰的廣汽豐田等合資品牌也把 Momenta 當成智駕救命稻草。此外，全球 20 多家車廠都是 Momenta 客戶，幾乎涵蓋所有重量級廠商。

上汽、通用、豐田更早在幾年前大手筆投資 Momenta，這家成立不到十年的新創企業被如此多車廠追捧，相當罕見，而打造這一隱形冠軍的人名叫曹旭東。

2016 年，30 歲的曹旭東創辦 Momenta，此前他則頭頂清華學霸的光環，先後任職於微軟亞洲研究院跟商湯科技，並做到研發總監的位置。當時，智駕剛剛興起，一直研究 AI 的曹旭東看好這一事業，決定全力以赴，最終辭職創辦了 Momenta。

當時，很多新創企業都選擇模仿 Waymo 路線，先從無人計程車 Robotaxi 做起，給汽車裝雷射雷達、做路測，然後搞智駕方案，顛覆汽車行業，但曹旭東卻認為，智駕的背後核心是數據驅動，需要足夠多的車和數據。因此，Momenta 從一開始就走了不一樣的第三方供應商道路，也就是一邊給車廠做量產智駕 (L2) 方案，累積數據，一邊打磨技術，最終實現完全無人駕駛，這是曹旭東的一個飛輪（數據驅動）、兩條腿戰略。

但最大挑戰在內部。新創團隊多為學術背景出身，習慣閉門鑽研技術，導致公司初期進展緩慢，投資人信心動搖，2018 年更爆發內部危機，數十名核心成員因理念跟公司不合離職，研發總監轉投蔚來汽車。

在此關鍵時刻，曹旭東推動組織變革，將「客戶價值」置於首位，裁撤無效研發項目，並將總部從北京遷至蘇州，貼近長三角汽車產業群聚。這項決策後來被證明極具前瞻性。蘇州的地理優勢讓 Momenta 更便捷地對接車廠需求，為後續量產合作奠定基礎。

2020 年，特斯拉推出端到端自駕模型，透過神經網路直接關聯感測器輸入與駕駛決策，顛覆傳統規則程式模式，而遠在中國的曹旭東幾乎同時帶領團隊完成了技術預研。

Momenta 依托前期量產累積的數百萬公里駕駛數據，團隊快速迭代演算法，去年更率先實現中國首個端到端大模型量產落地，回應速度比肩特斯拉 FSD。

技術突破的背後，是近乎偏執的數據累積。透過與上汽智己、比亞迪迪派智行等重量級車廠綁定，Momenta 的量產方案裝車量迅速攀升，日均新增數據量達 PB 級。這種「數據餵養演算法」的模式，使其在端到端競爭中佔據先機，市佔率一年內突破 60%。

儘管 Momenta 在技術賽道嶄露頭角，但生存壓力從未消散，因自駕產業素有「吞金獸」之稱，地平線、小馬智行等玩家三年燒錢逾百億，資本市場日趨謹慎。近期傳出的美股上市計畫，也被業界視為緩解現金流壓力的無奈之舉。

外部競爭更是刀光劍影。特斯拉完全自動駕駛 (FSD) 進入中國後加速本土化，華為 ADS 3.0 憑藉全端能力搶佔車廠訂單，自主品牌如吉利、長城亦在自研智駕系統。

面對圍剿，曹旭東選擇繼續加碼資料飛輪，今年計畫將量產車隊規模擴大至 100 萬輛，同時與 Momenta Research 部門形成循環，每賣出一套 L2 系統，就為 L4 研發注入一份「燃料」。