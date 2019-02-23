〈美中貿易談判〉美中談判將延長兩日 川普：加稅期限可考慮延1個月

美國總統川普週五 (22 日) 會見了中國代表劉鶴，確定美中在華盛頓的談判將延長兩天至本週末，因為談判雖然在貨幣政策方面取得進展，但仍欠缺關鍵性的突破，足以阻止美國在 3 月 1 日停徵關稅。

根據美媒報導，川普表示，如果雙方取得實質性進展，他可以考慮把最後期限再延長 1 個月左右。

川普說，他認為雙方正取得很大的進展，因此「很可能」達成協議，但是「誰知道」是否會達成最終協議。

中國國務院副總統劉鶴，是這次談判的主要代表，也身兼習近平特使身分。他表示，兩天來，兩國經貿團隊進行了富有成效的談判，在貿易平衡、農業、技術轉讓、智慧財產權保護、金融服務等方面取得積極進展。下一步，雙方將加倍努力，抓緊磋商，完成好兩國元首賦予的重大職責。

川普也在對談中強調，他與習近平有著密切而強有力的關係。本輪高級別經貿磋商取得巨大進展，同時仍有不少工作需要完成。為此，雙方已決定將本輪磋商延長兩天。美方願同中方共同努力，推動磋商取得更多成果。

最終協議預計在兩國領導人峰會上簽署，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，領導人暫定 3 月底在川普位於佛羅里達州的海湖莊園度假村會面。

不過，若依美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 的談話，恐怕會讓市場熱情降溫。他說，雙方在與中國經濟相關的結構性問題上取得了進展，但仍有重大障礙需要克服。

梅努欽表示，雙方確實就匯率問題達成了一致，不過他並說明更多細節。