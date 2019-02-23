美對冲基金最愛持有股 亞馬遜、微軟上榜

高盛 Goldman Sachs (GS-US) 追踪了對沖基金最受歡迎的多頭頭寸股票，發現大多數報酬率都優於大盤。

最近發布的第四季度監管文件顯示，高盛分析了 880 家共 2.1 兆美元頭寸的對沖基金數據，編制了最新的投資組合。該投資組合年初至今上漲 14%，高於平均對沖基金的 6% 漲幅，並且超過 S&P500 指數的 11% 報酬率。

臉書股價趨勢圖

這 5 檔股票也從 12 月份的低點反彈，並在新的一年上漲約 25%。

亞馬遜股價趨勢圖

社交媒體巨頭臉書在第四季度市場動盪中損失超過 20% 後，在 2019 年上漲了約 22%。電子商務巨頭亞馬遜在第四季度虧損超過 25% 後，在新的一年中增長近 8%。迄今為止，阿里巴巴的報酬率已超過 25%。

根據高盛的數據，第四季度末，880 家對沖基金裡有 108 家持有 CVS (CVS-US) 股票，高於前一季的 64 家。軟體公司 RedHat (RHT-US) 也是相當受歡迎的企業。