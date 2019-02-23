美對冲基金最愛持有股 亞馬遜、微軟上榜

高盛 Goldman Sachs (GS-US) 追踪了對沖基金最受歡迎的多頭頭寸股票，發現大多數報酬率都優於大盤。
最近發布的第四季度監管文件顯示，高盛分析了 880 家共 2.1 兆美元頭寸的對沖基金數據，編制了最新的投資組合。該投資組合年初至今上漲 14%，高於平均對沖基金的 6% 漲幅，並且超過 S&P500 指數的 11% 報酬率。
高盛透露，持股最多的股票前 5 名包括亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、臉書 (FB-US)、Alphabet (GOOGL-US)、和阿里巴巴 (BABA-US)。
這 5 檔股票也從 12 月份的低點反彈，並在新的一年上漲約 25%。
社交媒體巨頭臉書在第四季度市場動盪中損失超過 20% 後，在 2019 年上漲了約 22%。電子商務巨頭亞馬遜在第四季度虧損超過 25% 後，在新的一年中增長近 8%。迄今為止，阿里巴巴的報酬率已超過 25%。
其他基金較喜愛持有的股票包括 Visa (V-US)、Netflix (NFLX-US)、美銀美林 (BAC-US)、Paypal (PYPL-US) 和花旗 (C-US)。
根據高盛的數據，第四季度末，880 家對沖基金裡有 108 家持有 CVS (CVS-US) 股票，高於前一季的 64 家。軟體公司 RedHat (RHT-US) 也是相當受歡迎的企業。