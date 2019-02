明年沒有星戰電影作後盾 孩之寶授權產品依然熱賣

在 12 月推出「星際大戰:9 部曲」後,天行者的傳奇可能就在 2019 年結束,但這並不意味著龐大的授權玩具產業就此終結。

擁有主要授權商品的孩之寶 (Hasbro)(HAS-US) 將在 2020 年因沒有主力產品而出現銷售下滑,無疑地,「星戰」周邊商品仍將是玩具產業的主流。

TTPM 玩具分析師兼 CEO Jim Silver 說,「『星戰』是所有娛樂品牌史上最暢銷的玩具。」

當 2015 年盧卡斯影業 (Lucasfilm) 最新的「星戰三部曲」第一集「星際大戰:原力覺醒」上映時,孩之寶的「星戰」產品銷售額達到近 5 億美元。

自那時起,迪士尼 (DIS-US) 每年 12 月都會發行一部「星戰」電影,直到 2018 年為止。迪士尼去年決定提前在 5 月推出「星際大戰外傳:韓索羅 (Solo:A Star Wars Story)」,讓孩之寶的第 4 季財報數字難以與去年同期比較。

Silver 說,「迪士尼知道內容會影響玩具的銷售。」

所以迪士尼為「星戰」粉絲另外開闢了一系列內容,無論是電影或是其他媒體。該公司已聘請作家創作兩個獨立的三部曲:其中一部由 David Benioff 和 D.B. Weiss 撰寫,Weiss 是 HBO 最受歡迎影集「冰與火之歌」的執行製作;另一部是「最後的絕地武士」導演 Rian Johnson 編寫。

此外,迪士尼的串流媒體服務將推出「曼達洛人 (The Mandalorian)」的真人實境秀,以及新一季廣受歡迎的「星際大戰:複製人之戰 (Star Wars:Clone Wars)」動畫。更不用說,迪士尼今年將在加州和佛羅里達州的樂園開設兩個「星際大戰」主題公園。

今年,孩之寶將發布一系列「星際大戰:9 部曲」玩具,這些玩具將伴隨該電影在 12 月發行。其中一些主角和配角產品可能會在 10 月 4 日「三聯原力星期五 (Triple Force Friday)」期間公布。同一天,迪士尼也將發行「星戰」電子遊戲「絕地:墮落秩序 (Jedi: Fallen Order)」和「曼達洛人」。

雖然當電影上映時,授權玩具銷售也相對上揚,但它並不僅只依賴這些單集電影。堅實的故事架構、引人注目的角色和充滿激情的粉絲群,塑造「星戰」成為一個常青品牌。

粉絲對這些角色的情感投入很深,無論是玩具和其他商品,他們經常出手購買這些角色。從休閒鑑賞家到狂熱的收藏家,迪士尼和孩之寶從不擔心需求來源。

原力黑暗面的優點

雖然粉絲已經接受了最新三部曲中的凱羅忍 (Kylo Ren)、芮 (Rey) 和 BB-8 等新角色,但達斯維達 (Darth Vader)、R2-D2 和丘巴卡 (Chewbacca) 等角色仍然是該品牌的永恆主角。

特別是達斯維達,仍是粉絲的最愛。雖然這個披著黑色斗蓬的惡棍在 2016 年的「星戰外傳:俠盜一號 (Rogue One: A Star Wars Story)」以及 2005 年的「星際大戰三部曲:西斯大帝的復仇 (Star Wars: Revenge of the Sith)」中短暫以配角露面,但達斯自 1983 年的「星際大戰:絕地大反攻」之後就再也沒有成為大銀幕的主角。儘管如此,它仍然是市場上最暢銷的「星戰」玩具之一,這個代表性角色的新版本已由孩之寶創作和銷售。

Darth Vader。(圖: AFP)

在今年的玩具展上,孩之寶展示了一款具有內部活動骨架的超現實達斯維德人偶。它是為想要擺姿勢和展示身材,但又不希望在人物的四肢或衣服的雕塑中看得出明顯的關節或接縫的收藏家而特別製作的。目前正接預訂中,價格為 80 美元。

同樣鎖定狂熱的「星戰」收藏家,孩之寶上周透露了一系列復古風格的肯納 (Kenner) 人偶,涵蓋肯納在 1970 年代首次製作的原始經典角度的復刻品。除了擁有路克 (Luke)、韓索羅 (Han) 和莉亞公主 (Leia) 等原創作品中的關鍵人物外,該公司還重新設想了不屬於該系列的角色,如塔金 (Grand Moff Tarkin)。

全系列的玩具和收藏品

當然,並非所有的非電影角色玩具都只適合收藏家。每年,孩之寶還出售光劍、活動人偶、毛絨玩具和配件,以及「星戰」的角色服裝。

今年,孩之寶還重新發行了三部曲前傳中的一些角色,其中包括年輕的歐比王肯諾比 (Obi-Wan Kenobi)、達斯魔 (Darth Maul) 和格里弗斯將軍 (General Grievous)。由於盧卡斯影業作品中允滿大量角色,孩之寶可以與迪士尼合作,在不需要與電影關聯的情況下直接發表。

此外,雖然孩之寶持有「星戰」玩具的主要授權,但迪士尼還向 Funko 和樂高 (Lego) 等公司授權部分知識產權,以製作收藏品和遊戲組。

Funko 和樂高正在利用迪士尼的「星戰」知識產權,不僅為即將上映的電影和電視劇創作產品,同時也復刻過去電影中的人物和場景。

Funko 推出一系列來自「星際大戰:絕地大反攻」的熱門人物,包括白卜庭 (Emperor Palpatine) 和藍道卡利森 (Lando Calrissian) 以及一個名叫沃里克 (Warrick) 的伊沃克人 (Ewok)。

同樣地,樂高也推出幾套慶祝重要時刻,如從最初的「星戰」三部曲,如在死星上路克和莉亞逃出生天的場景和恩多戰役 (Battle of Endor)。

Silver 說,「『星戰』具有巨大的吸引力,」「這個傳奇將繼續下去。」